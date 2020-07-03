  • BIST 115.541
  • Altın 392,033
  • Dolar 6,8604
  • Euro 7,7161
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Covid-19 hastalarında ölümlere neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu

» »
Koronavirüs salgınında ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu. Çalışmada koronavirüs hastalarından alınan örneklerde, kan pıhtılaşma hücrelerindeki hiperaktivitenin felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü
Covid-19 hastalarında ölümlere neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu

ABD'de yapılan çalışmalar, koronavirüs hastalarının yüzde 30'unun kan pıhtılaşmasının neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini gösteriyor. COVID-19, öncelikli olarak solunum yolu hastalığı olarak bilinmesine rağmen, pek çok vakada akciğer dışındaki organların iflas etmesine neden oluyor. Ancak bilim insanları, sorunun kaynağını yeni yeni anlamaya başlıyor.

FELCE NEDEN OLUYOR

Jurnalist'te yer alan haber göre, ABD'de yer alan Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar yarısı COVID-19 için pozitif test edilen 82 kişinin kanını analiz etti. Çalışmada, COVID-19 hastalarından alınan örneklerinde yer alan kan pıhtılaşma hücrelerindeki hiperaktivitenin felç ve kalp krizine neden olabilecek düzeyde olduğu görüldü.

Dr. Robert Campbell ve ekip arkadaşları Utah Üniversitesi Hastanesi'nde yatan 9'u ventilatöre bağlı 41 hastayı inceledi. Söz konusu hastaların kanları, yaş, cinsiyet ve etnik olarak benzer 41 sağlıklı kişinin kanıyla karşılaştırıldı. Gen analizi kullanan çalışmada COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'nin trombositlerdeki genetik değişiklikleri tetiklediği ortaya çıktı.

HÜCRELER BİRLEŞEREK PIHTI OLUŞTURUYOR

Trombosit (pıhtılaşma hücreleri) veya kan pulcukları, kan pıhtısı oluşumunda görev alan hücrelere deniliyor.Düşük trombosit sayıları veya fonksiyon bozuklukları kanamaya yatkınlığı artırırken, yüksek trombosit sayıları tromboz (damarda kanın pıhtılaşması) riskini yükseltiyor. Utahlı araştırmacıların yaptığı araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs trombosit hücrelerinde neden olduğu hiperaktiviteyle, onların birleşerek pıhtı oluşturmasına neden oluyor.

"KALP KRİZİ, FELÇ VE ORGAN YETMEZLİĞİNİ TETİKLİYOR"

Çalışmanın başyazı Campbell, "Bulgularımız, COVID-19 olarak adlandırdığımız bilmecenin önemli bir parçasını çözüyor. Enflamasyon ve sistemik değişikliklerin, enfeksiyon nedeniyle trombositlerin çalışmasını etkilediğini ve daha hızlı toplanmasına neden olduğunu keşfettik. Bu durum neden COVID-19 hastalarında artan sayıda kan pıhtısı gördüğümüzü açıklıyor" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılara göre, ağır COVID-19 hastası olan her üç kişiden birinde, ölümcül olabilen kan pıhtılaşması gerçekleşiyor. Pıhtılar, büyük organlara ulaşır ya da kan akışını keserse ölüme yol açıyor. Blokajlar, beyin, kalp, akciğer gibi organlara ulaştığında kalp krizi, felç, organ yetmezliği ve pulmoner emboli meydana geliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüse yakalanan genç doktor: Spor yaptığım ve sağlıklı beslendiğim için bana bir şey olmaz diye düşündüm02 Temmuz 2020 Perşembe 20:12
  • Kolombiya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 100 Bini Geçti02 Temmuz 2020 Perşembe 14:40
  • Peru'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 183 Kişi Öldü02 Temmuz 2020 Perşembe 14:20
  • Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 29 Bin 861'e Yükseldi02 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
  • Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Ve Vaka Sayıları Arttı02 Temmuz 2020 Perşembe 13:40
  • Kanada'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 8 Bin 663'e Çıktı02 Temmuz 2020 Perşembe 13:20
  • İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 34 Bin 788'e Yükseldi02 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
  • Çin'de 3, Güney Kore'de 54 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü02 Temmuz 2020 Perşembe 10:57
  • Melbourne’de bir aylık Covid-19 yasakları başladı02 Temmuz 2020 Perşembe 10:49
  • Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a Karşı Tedbirler Yeniden Getirildi02 Temmuz 2020 Perşembe 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti