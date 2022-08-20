Covid-19 hastalığı sperm kalitesi ve sayısını aylarca olumsuz etkiliyor

Belçika'da yapılan bir araştırma Covid-19 geçiren hastaların iyileştikten haftalar sonra sperm kalitesini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Araştırmada, Covid-19 geçirip iyileşmelerinin üzerinden bir ay geçen erkeklerin sperm örneklerinde sperm hareket yeteneğinin yüzde 60 düştüğü, sperm sayısının da yüzde 37 azaldığı görüldü. Hastalığının üzerinden zaman geçtikçe sperm kalitesinin iyileştiği anlaşıldı.

Fertility and Sterility Journal'da yayınlanan çalışmada yaş ortalaması 35 olan 120 erkekten Covid-19 belirtileri geçtikten ortalama 52 gün sonra sperm örneği alındı.

İyileştikten bir ya da iki ay içinde örnek alınan 51 kişinin yüzde 37'sinde sperm hareketliliğinin azaldığı, yüzde 29'unda ise sperm sayısının düşük olduğu görüldü. İyileştikten iki aydan fazla zaman geçenler içinse sperm hareketliliğinde azalma yüzde 29, sperm sayısındaki düşüklük ise yüzde 6 oranında gerçekleşti.

Belçika'da yapılan bir araştırma Covid-19 geçiren hastaların iyileştikten haftalar sonra sperm kalitesini olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

Araştırmada, Covid-19 geçirip iyileşmelerinin üzerinden bir ay geçen erkeklerin sperm örneklerinde sperm hareket yeteneğinin yüzde 60 düştüğü, sperm sayısının da yüzde 37 azaldığı görüldü. Hastalığının üzerinden zaman geçtikçe sperm kalitesinin iyileştiği anlaşıldı.

Fertility and Sterility Journal'da yayınlanan çalışmada yaş ortalaması 35 olan 120 erkekten Covid-19 belirtileri geçtikten ortalama 52 gün sonra sperm örneği alındı.

İyileştikten bir ya da iki ay içinde örnek alınan 51 kişinin yüzde 37'sinde sperm hareketliliğinin azaldığı, yüzde 29'unda ise sperm sayısının düşük olduğu görüldü. İyileştikten iki aydan fazla zaman geçenler içinse sperm hareketliliğinde azalma yüzde 29, sperm sayısındaki düşüklük ise yüzde 6 oranında gerçekleşti.

"Covid-19 cinsel yolla bulaşmıyor" ama bebek isteyenlere uyarı

Araştırmada alınan sperm örneklerinde ne Covid-19 geçirirken ne de iyileştikten sonraki dönemde hastalığa yol açan koronavirüse rastlanmaması dikkat çekti.

Araştırmacılar Covid-19'un cinsel yolla bulaşan bir hastalık olmadığı konusunda güçlü kanıtlar elde ettiklerini belirtti.

Ancak Belçikalı araştırmacılar Covid-19'un doğurganlık için uzun vadeli etkilerinin olup olmadığını anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Araştırmacılar "Covid-19 sonrası sperm kalitesi bebek isteyen çiftler için yetersiz olabilir" uyarısına bulundu.

Covid-19'dan tam iyileşme süresinin üç ay olduğuna dikkat çeken uzmanlar hastalık ve iyileşme süresinin erkeklerin bir kısmında kalıcı hasar bırakıp bırakmadığının araştırıldığını belirtti.

Çalışmada ortaya çıkan başka bir bilgi de Covid-19 hastalığının ağır seyrinin sperm kalitesini etkilemediği. Yani araştırmaya göre Covid-19 hastalığını evde hafif belirtilerle atlatanlarla, hastanede ağır şekilde geçirenler arasında sperm kalitesi açısından fark bulunmuyor.