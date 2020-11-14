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Covid-19 hastası 100 Rum KKTC'de tedavi edilebilir!

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İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum eşbaşkanına, Türk Eşbaşkan Cenk Soydan tarafından iletilen işbirliği talebinde ilk etapta 100 Rum hastanın KKTC’de tedavi edilmesi önerildi.
Covid-19 hastası 100 Rum KKTC'de tedavi edilebilir!

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum eşbaşkanına, Türk Eşbaşkan Cenk Soydan tarafından iletilen işbirliği talebinde ilk etapta 100 Rum hastanın KKTC’de tedavi edilmesi önerildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önerisi, KKTC Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişarenin ardından Rum liderliğine iletildi. Aynı teklif Birleşmiş Milletler’in de bilgisine sunuldu.

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eşbaşkanı Dr. Cenk Soydan, konuya siyasi değil, insani yaklaştıklarını belirtti.

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