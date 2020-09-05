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SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

COVİD-19 hastası anlatıyor! "Ne halin varsa gör diyorlar"

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Ahmet Anıt: Seni bir odaya kapatıp ne halin varsa gör diyorlar
COVİD-19 hastası anlatıyor! "Ne halin varsa gör diyorlar"

Vadili'de yaşayan Ahmet Anıt, sosyal medyadan aile bireylerinin Covid-19’a yakalandığını ve hastanede tedavi gördüklerini duyurdu. 

Ahmet Anıt’ın sosyal medya paylaşımının tamamı şöyle:

Nasıl ve ne şekilde başlamam gerektiğine karar veremedim ama yazmam gerektiğine kanaat getirdim. Ülkemizde herkesin bildiği gibi bir bulaş dönemi başladığını üzülerek görüyoruz. Ve bu dönemde eşim, oğlum ve ablamın oğlu da bir pozitif vaka olarak hastanede tedavi altında.

   Tedavi altında diyorum (ama bu söyleyeceklerim sağlık çalışanlarımıza değil çok şükür  ki varlar allah kolaylık versin hepsine) ama eşim yatak olmadığı için bozuk bir yatakta , YATMAYAN YATAKTA tedavi görüyor.

   Biz bir işletme sahibi olarak aksatmadan yıllardır sosyal sigorta yatırımlarımızı yapıyoruz, ki aksatma şansımız yok, niye; böyle zamanlarda iyi ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilelim diye ama nerede her yer döküm saçım, karantina merkezleri içler acısı ama kimin umurunda. (Seni bir odaya kapatıp ne halin varsa gör diyorlar)

    Devlet BÜYÜKLERİ ne yapıyor? Koskaca bir hiç, ekonomi deyip kapıları sorumsuzca açıp kendi halkının sağlığını hiçe sayarak, hastanede yer yatak kalmadı, onlar mı ne yapıyor seçim derdinde sokak sokak gezmekte. Koltuk kavgasında.

       Allah bizim de herkesin de yardımcısı olsun (empati yapamayıp önyargılı davranan ve bu hastalara değişik gözle bakanlar hariç)

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