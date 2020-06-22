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Covid-19 hastası bazı annelerin çocukları bağışık doğdu

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Antikoru bebeklerin yalnızca kendileri üretebildiği kanıtlandı
Covid-19 hastası bazı annelerin çocukları bağışık doğdu

İngiliz araştırmacılar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıyan annelere sahip olan bazı bebeklerin, onları virüse karşı koruyan antikorlar ile birlikte doğduğunu keşfetti. 427 hamile kadının katıldığı çalışma ile virüsün anneden çocuğa plasenta aracılığıyla geçtiği ancak antikoru bebeklerin yalnızca kendileri üretebildiği kanıtlandı.

Britanya'da Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Kraliyet Kadın Doğum ve Jinekoloji Üniversitesi) araştırmacıları ülke genelinde 427 hamile kadını inceledi. Uzmanlar, Koronavirüs enfekte olan annelerden doğan bazı bebeklerin viral hastalığa karşı antikor geliştirdiğini keşfetti.

Kuruluşun başkanı Dr. Patrick O'Brien, 'çok az sayıda' yenidoğanın hala rahim içindeyken virüse karşı bağışıklık tepkisi geliştirdiğini söyledi.

Bilim adamları, vücudun ilk enfekte olduğunda yaptığı IgM antikorlarının plasenta yoluyla anneden çocuğa aktarılamayacağını, yani bebeklerin bunları kendi başlarına geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Araştırmacıların bildirdiğine göre, IgM antikorları esas olarak virüsü yok etmek için bağışıklık sistemini kışkırtırken, yıllar sonra neye saldıracağına dair bilgileri de içinde tutuyor.  

Koronavirüs anne rahminden çocuğa geçebiliyor

Öte yandan, uzmanlar, bu durumun annelerin yeni tip Koronavirüs'ü rahimdeki doğmamış çocuklarına geçirdiğine dair teoriyi ispatladığını belirtti. Daha önce bazır araştırmacılar, Covid-19'lu bebeklerin hastalığa doğumdan sonra annelerinden veya hastanedeki enfekte bir ebe veya doktordan yakalandığını savunmuşlardı.

Bununla birlikte O'Brien virüs kaynaklı bebek ölümlerine rağmen, İngiltere Obstetrik Gözetim Sistemi (UKOSS) çalışmasının sonuçlarının 'çok güven verici' olduğunu ve ülkede kadınların ve bebeklerinin Covid-19 ile kötü bir şekilde hastalanma riskinin artmadığını söyledi.

Araştırmanın sonuçları British Medical Journal'da yayınlandı.

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