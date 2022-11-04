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Covid-19 hatırlatma doz aşıları 60 yaşa indi

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Sağlık Bakanlığı, 1/11/2022 tarihi itibariyle Covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlamıştır.
Covid-19 hatırlatma doz aşıları 60 yaşa indi

Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma doz aşıları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamasında şunları kaydetti;

Sağlık Bakanlığı, 1/11/2022 tarihi itibariyle Covid-19 hatırlatma doz aşılarına başlamıştır. İlk etapta 75 yaş üstü kişiler ve sağlık çalışanlarına başlanan hatırlatma doz aşıları 60 yaşa inmiştir. Aşı yaptırmak isteyen bahse konu grupta olan vatandaşlarımızın Temel Sağlık Hizmetler Dairesine bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabileceklerdir. Hatırlatma dozu yapacak olan kişilerin en az 2 Biontech aşılı olmaları gerekmektedir. Tek Biontech aşısı olanlar tam aşılı sayılmayacak, aşılarını tamamlamaları gerekecektir. 3 Biontech aşılı olanlar bir hatırlatma dozu yapabilecektir. 4 Biontech aşılı olanların hatırlatma dozu yapmalarına gerek yoktur. Hatırlatma doz aşısı bir önceki aşı dozundan en az 3 ay sonra yapılmalıdır.

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler

Hiç aşı yapmamış ve Covid-19 geçirmiş kişiler Biontech aşısını hastalıklarının 3. ayından sonra ilk kez aşı olmuş gibi aşılarını başlatmaları gerekecektir. Yine aşılı ancak Covid-19 geçirmiş geçirmiş kişiler, hatırlatma dozlarını hastalıktan 3 ay sonra yapabileceklerdir.

12 yas ve üzeri için önerilen hatırlatma dozları

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