COVID-19 havada saniyeler içinde etkisini kaybediyor

İngitere'de yapılan araştırma hava yoluyla virüsün bulaşma algılarını yıktı, havanın COVID-19 enfeksiyon oranını yüzde 90 oranında azalttığını gösterdi.
Ses getiren yeni araştırma COVID-19'un bulaşıcılık oranının, virüsün havaya salınmasından dakikalar sonra düşmeye başladığını gösteriyor.
İngiliz bilim insanları, 20 dakika boyunca COVID-19'un bulaşıcılık oranını inceledi ve virüs havaya karıştıktan sonra hemen sonra bir düşüş buldu.
Yeni araştırmalar, COVID-19 hava yoluyla bulaştıktan sonra virüsün bulaşıcılığını saniyeler içinde yüzde 50 ila 60 oranında kaybettiğini buldu.
İlk iki dakikaya kadar, COVID-19'un bulaşıcılık oranı yüzde 90'dan fazla düştü.
10 dakika sonra virüsün sadece yüzde 10'u bulaşıcı kaldı.
Sıcaklık farkı etki etmiyor
Araştırma, fiziksel mesafenin ve maske takmanın bir COVID-19 enfeksiyonunu önlemek için en güçlü araçlar olduğunu vurguluyor.
Araştırmacılar, hava sıcaklığının virüsün ne kadar bulaşıcı olduğu konusunda herhangi bir fark yaratmadığını ve bunun da COVID-19'un daha yüksek sıcaklıklarda kolay yayılmadığına dair önceki teorilerle çeliştiğini söyledi.
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