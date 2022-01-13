COVID-19 havada saniyeler içinde etkisini kaybediyor

İngitere'de yapılan araştırma hava yoluyla virüsün bulaşma algılarını yıktı, havanın COVID-19 enfeksiyon oranını yüzde 90 oranında azalttığını gösterdi.

Ses getiren yeni araştırma COVID-19'un bulaşıcılık oranının, virüsün havaya salınmasından dakikalar sonra düşmeye başladığını gösteriyor.

İngiliz bilim insanları, 20 dakika boyunca COVID-19'un bulaşıcılık oranını inceledi ve virüs havaya karıştıktan sonra hemen sonra bir düşüş buldu.

Yeni araştırmalar, COVID-19 hava yoluyla bulaştıktan sonra virüsün bulaşıcılığını saniyeler içinde yüzde 50 ila 60 oranında kaybettiğini buldu.

İlk iki dakikaya kadar, COVID-19'un bulaşıcılık oranı yüzde 90'dan fazla düştü.

10 dakika sonra virüsün sadece yüzde 10'u bulaşıcı kaldı.

Sıcaklık farkı etki etmiyor

Araştırma, fiziksel mesafenin ve maske takmanın bir COVID-19 enfeksiyonunu önlemek için en güçlü araçlar olduğunu vurguluyor.

Araştırmacılar, hava sıcaklığının virüsün ne kadar bulaşıcı olduğu konusunda herhangi bir fark yaratmadığını ve bunun da COVID-19'un daha yüksek sıcaklıklarda kolay yayılmadığına dair önceki teorilerle çeliştiğini söyledi.