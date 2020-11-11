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Covid-19 ile ani işitme kaybı: Yeni bir yakınma daha

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Koronavirüste ani işitme kaybı olan hastalar bildiriliyor. İşitme kaybı özellikle Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hastalarda gözden kaçabilecek bir yakınma.
Covid-19 ile ani işitme kaybı: Yeni bir yakınma daha

Gün geçmiyor ki Covid-19'da yeni yakınmalar görülmesin. Şimdi de ani işitme kaybı olan hastalar bildiriliyor. Aslında ani işitme kaybı çok nadir görülen bir durum, viral enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlar buna neden olabiliyor.

İşitme siniri iç kulaktan başlayarak beyne beyin sapı dediğimiz bölgeye ulaşıyor. Yol boyunca sinirin sağlam olması çok önemli. Covid-19 hastalarında ani işitme kaybının nedeni halen net değil ancak hipotezler şöyle; Covid-19’un damarları etkilemesi ile kulağa giden ve işitme sinirini besleyen damarın tıkanması sonucu oluşabildiği; veya işitme sinirinin direkt olarak virüsle enfekte olduğu. İşitme kaybı özellikle Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hastalarda gözden kaçabilecek bir yakınma.

Bu yakınma ile bildirilmiş olan ilk hasta, 45 yaşında astımlı bir hasta. Covid-19 tedavisi için hastanede yattığı bir haftada işitme kaybının ardından kulak burun boğaz kliniğimize başvurmuş. Covid-19 yakınmalarının 10. gününde hastaneye kaldırıldığını ardından nefes darlığı ile yoğun bakım ünitesine nakledildiğini anlatmış. 30 gün entübe kaldıktan sonra durumu pulmoner emboli, ventilatöre bağlı pnömoni, pulmoner hipertansiyon ve anemi ile daha da karmaşık hale gelmiş. Tedavisinde remdesivir, intravenöz steroidler ve plazma değişimi kullanılmış ve hasta iyileşmiş. Geçmişte işitme kaybı veya kulak patolojisi yokken, yoğun bakımdan çıktıktan bir hafta sonra sol kulağında çınlama ve ani başlayan işitme kaybını fark etmiş.

Virüsün toplumda yaygınlığı ve işitme kaybının önemli morbiditesi göz önüne alındığında, bu olasılığı daha fazla araştırmak gerekiyor gibi görünüyor. Özellikle işitme kaybını anında tespit etme ve tedavi etme ihtiyacı ve tıbbi hizmetlere erişimde oluşan zorluk göz önüne alındığında detaylı bir değerlendirme yapmak en doğrusu olacaktır. Hastalara, yoğun bakım ortamında işitme kaybı yaşayıp yaşamadıkları ile ilgili sorular sorulmasını ve akut işitme kaybı bildiren herhangi bir hastanın acil olarak kulak burun boğaz servisine sevk edilmesi gerekiyor.

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