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Covid-19 ile grip nasıl ayırt edilir?

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Mikrobiyoloji Uzm. Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu anlattı. Sonbaharla birlikte mevsimsel grip vakaları da başlayacak. Peki Covid-19 ile grip nasıl ayırt edilebilecek? İşte yanıtı…
Covid-19 ile grip nasıl ayırt edilir?

Tüm otoritelerin ortak görüşü sonbaharla ve soğukların başlamasıyla dünyanın ikinci dalga ile karşılaşacağı yönünde… Ekim ayından sonra mevsimsel grip (influenza) vakalarının da başlamasının iki hastalığı birbirinden ayırt etmeyi zorlaştıracağı ve iki ölümcül virüsün dünyayı daha çok etkileyeceği düşünülüyor.

Mikrobiyoloji Uzm. Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu da sonbaharla birlikte riskli bir döneme girileceğini belirterek şunları söyledi:

AYNI BELİRTİLERİ GÖSTERİRLER

Öncelikle Covid-19 ve influenza virüsleri benzer hastalık görüntüsüne sahiptir. Yani her ikisi de belirtisiz hastalıktan, hafiften şiddetli hastalığa ve ölüme kadar geniş bir hastalık yelpazesi olarak ortaya çıkan solunum yolu hastalığına yol açarlar.

Her iki hastalıkta da en sık görülen belirtiler boğaz ağrısı, boğazda gıcıklanma, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, iştahsızlık, karın ağrısı ve ishaldir. Her iki virüs de temas, damlacık ve yüzeylerden bulaşır. Sonuç olarak, el hijyeni ve solunum kuralları gibi aynı halk sağlığı önlemleri (dirseğinize veya bir peçeteye öksürüp, onu hemen atmak) enfeksiyonu önlemek için alınabilecek çok önemli önlemlerdir.

ARALARINDAKİ FARK NEDİR?

Bulaş hızı, iki virüs arasındaki önemli bir farktır. İnfluenza, Covid-19 virüsünden daha kısa kuluçka dönemine (enfeksiyon bulaşından belirti çıkmasına kadar geçen süre) ve daha kısa bir seri aralığa (ardışık vakalar arasındaki süre) sahiptir.

Covid-19 virüsü için seri aralığı 5-6 gün olarak tahmin edilirken, influenza virüsü için seri aralığı 3 gündür. Bu, influenzanın Covid-19'dan daha hızlı yayılabileceği anlamına gelir.

NASIL ÖNLEM ALABİLİRİZ?

Özetle iki hastalığın ayrımı için test yapılması gerekecek. Dolayısıyla her iki hastalığa karşı tedbir almak çok önemli. Şu anda Covid-19 için lisanslı aşı veya kesin tedavi ilacı bulunmuyor. Buna karşılık, grip için antiviral ilaçlar ve çok etkili aşılar mevcut. İnfluenza aşısı Covid-19 virüsüne karşı etkili olmamakla birlikte, influenza enfeksiyonunu önlemek için özellikle 2020-2021 mevsimi için hayati öneme sahiptir.

Kış aylarında Covid-19'un solunum virüsleri ile beraber görüleceği, 2020 Ocak ve şubat aylarında Asya ülkelerindeki gibi bakterilerle süper enfeksiyonlar da görüleceği için risk grubu olarak tanımlanan kişilerin bu sene zatürre (pnömokok) aşısını mutlaka yaptırmaları, grip aşısını ise risk grubu olsun olmasın herkesin yaptırması önerilmektedir.

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