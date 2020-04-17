COVİD-19 İskeleli vakalara Gazimağusa Hastanesi'ndeki başka hastadan bulaştı

28 Mart- 6 Nisan tarihleri arasında İskeleli vaka ile aynı odada kalan şahıs Mağusa Devlet Hastenesi yönetimi tarafından şüpheli olarak belirlendi.

Muhaceret kayıtlarına bakılan şahsın halen adada olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, hem aile yakınları, hem hastane personeline yapılan testlerde temaslı bulunamayan hastaların, temaslıları geriye doğru tarandı.

Türkiye’den gelen ve Mağusa Hastenede, İskeleli vaka ile aynı odada kalan şahsın, adada olduğu sonucuna varılınca, polisten yardım istendi.

Polis, şahsı Lefkoşa’da bularak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Burada yapılan PCR testi sonrasında az önce vaka pozitif olduğu gerekçesi ile tedavi altına alındı.