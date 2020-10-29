Covid-19 kalpte kalıcı hasara yol açıyor mu?

Covid-19 bir solunum yolu hastalığı olsa da vücudun başka organlarını da etkilediği biliniyor. Kalp bu organların başında geliyor. Hekimler, koronavirüsün doğrudan kalp kaslarını enfekte ettiği ve bunun kalpte hasar yaratarak başka sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu görüşünde.

Akciğer fonksiyonunun Covid-19 nedeniyle azalması bazı kişilerde kalbin yeterince oksijen alamamasına sebep olabiliyor.

Bazı durumlarda ise hastalık bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine yol açıyor, vücut enfeksiyonu yenmeye çalışırken, kalp aşırı yoruluyor.

Virüs damarları da işgal edebiliyor ya da damarların iltihaplanmasına yol açıyor, bu da kalp krizinin önünü açan kan pıhtılaşmasına neden olabiliyor.

Covid-19 çoğu hastada kan pıhtılaşmasına neden oluyor

Birçok Covid-19 hastasının bedeninde pıhtılaşma görülmesi sebebiyle bazı doktorlar kan sulandırıcı ile tedaviye yöneliyor, ancak bu tedavi konusunda henüz fikir birliği bulunmuyor.

Chicago Üniversitesi'nden Dr. Sean Pinney kalp rahatsızlığı olanların virüsün kalpte yol açabileceği risklere daha açık olduğunu belirtiyor. Ancak Covid-19 daha önceden kalp hastalığı bulunmayanlarda da komplikasyonlara yol açabiliyor.