Covid-19 karantinasında en çok neler tüketildi?

Fransa'da un, Irak'ta çekirdek, Meksika'da ise bira... Dükkan raflarındaki eksik ürünler dünyanın karantina sürecini nasıl geçirdiğinin de bir göstergesi oldu.

Afganistan'da çaya rağbeti artıran bir rivayet, muhtemelen ürün sıkıntısına neden olan en tuhaf olaydı. Bıyıklı bir yeni doğmuş bebeğin çay içilmesini tavsiye ettiği kulaktan kulağa, daha doğru sosyal medyada yayılınca, raflarda çay kalmadı. Facebook'ta bir bebek fotoğrafının altında "Bu hayatta iki saatim var, virüsün çaresinin kara çay olduğunu söylemeye geldim" diye yazması çoğu kişiyi ikna etmede ve çayın fiyatının 3 kat artmasında etkili olmuş gibi duruyor.

Koronavirüs salgını hayati ihtiyaç görülmeyen bazı ürünlerin imalatını durdurdu. Alkol ürünleri de pandemiden nasibini aldı.

Corona adlı bira, belki de insanların içinde bulunduğu durum kadar en karmaşık dönemini geçirdi. On binlerce cana mal olan virüsle isim benzerliği, biranın sık sık haberlere konu olmasında rol oynadı. Reklamın bu kez kötüsü vardı ta ki firma imalatı durduracağını açıklayana kadar. Heineken ve Grupo Modelo bira üretimini askıya alacağını duyurunca bu kez Meksikalılar biralarına sahip çıkarak #ConLaCervezaNo (Biramıza bulaşmayın) etiketiyle sosyal medyada hareket başlattı, piyasadaki son şişeler de hızlıca tükendi.

Sahte soygunla alkol satışı

Sri Lanka'da ise alkol ve sigara satışlarına getiren yasak sonrasında bazıları kolları sıvadı, evde alkol üretimi furyası başladı.

Kassipu adlı yerel içeceğin imalatı fabrikalardan evlere taşınınca, içeceğin ana malzemesi olan şeker en gözde ürünlerde başı çekti.

Kassipuya olan ilgi, dükkan sahipleri ile müşterilerin oyunculuk hünerlerinin de ortaya çıkmasını sağladı. Yasağı atlatmak isteyen esnafın çok kez "dükkan soygununda çaldılar" hikayesine başvurduğu öğrenildi.

Hastalık denince akla gelenler

Irak'ta uzun süre evde kalmak demek bol sohbet ve bol televizyon demek olmalı ki marketler müşterilerin çekirdek yeme hızına yetişemiyor.

Normalde evde veya işte olması gerekenlerin, evde harcayacakları süre için yaptığı alışverişlerinde çerez eksik olmuyor.

Libya'da ise bambaşka bir ürün EvdeKal döneminin yıldızı oldu. A4 boyutunda baskı kağıdı tükendi. Çatışmalardan yorgun ülkede halk eğitimi aksatmamaya çalışıyor. Üç çocuğuna evde eğitim veren Nadia Al-Abed adlı bir anne, "Kağıt bitince eşimin kullanılmamış ajandalarını çıkardım. Onlarda ders yapıyoruz artık" diyor. Yazı malzemelerini idareli kullanmaları içinse çocuklarına yazıları küçük tutmaları karşılığında şeker vadediyor.

DSÖ ikna edemiyor

Uzmanlar virüsü yenmenin en etkili yolunun güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu hatırlattıkça, çoğumuz evde doğal yollarla bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin peşine düştük.

Bereket verdiği kadar hastalıkları uzak tuttuğuna inanılan üzerlik otu, içinde bulunduğumuz şu süreçte su ve sabun kadar değer gördü.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 'işe yaramaz' uyarıları, Bulgaristan'da zencefil ve limon, Tunus'ta ise sarımsağa doğal ilaç gözüyle bakanların sayısının artmasını engelleyemedi.

Ve meşhur vazgeçilmez hamur işleri

Fransa, İspanya, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinde un, çikolata ve maya stoklarında sıkıntı yaşandı.

Evlerdeki mutfaklar Fransız pastanelerine rakip oldu, halk marketlerde kek ve ekmek malzemelerini almak için yarıştı.

Romanya'da ise hamur işine ilgi o kadar arttı ki durumu insanlar 'yaş maya kara borsaya düştü' şeklinde tarif eder oldu.

İslam alemindeki Ramazan ayına hazırlık telaşı bu kez karantinadaki alışveriş çılgınlığı ile harmanlandı. Ekmek ve tatlı yapmak için kullanılan irmik unu Cezayir'de en değerliler arasına girdi.

Arjantin'de 'peşinden koşulan ürün' unvanını yumurta kaptı: 30 tanesi 2.35 dolardan satılan yumurtanın fiyatı, salgından sonra aynı adet için 3.52 dolara çıktı.

Dünyada bir çok ülkede mutfakta geçirilen süre artıp gastronomi hünerleri sergilenirken, Avustralyalılar ise toprağa yöneldi. Bahçe için gerekli olan malzemelerin satışı, sektörün yüzünü güldürdü.

Bahçe ve toprak ürünleri satan firmalar, müşterilerine komşular arasında bir perde görevi görmesi istenen, dolayısıyla en hızlı büyüyen bitkiler üzerine internet istelerinde tavsiye sayfaları hazırladı.

Salgının yıldızı tuvalet kağıdı

Tuvalet kağıdı Covid-19 salgınında insanların en çok stokladığı ürünlerin başında yer aldı. Tuvalet kağıdı sektörü yüzde 264 büyüdü, el sabunu ve dezenfektan sektörü de yüzde 262 artış gösterdi.

Evden çalışanların sayısı arttıkça, ofis ve teknolojik ürünler dünya genelinde 'en çok satılanlar' arasına girdi. Seyahat yasağı, evde kalma zorunluluğu ve korku en çok ulaşım sektörünü sekteye uğrattı, insanlar evlerinde, uçaklar da havalimanlarında dinlenmeye çekildi.