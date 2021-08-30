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Covid-19 KKTC:... 2 ölüm 142 pozitif vaka

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Covid-19 KKTC:... 2 ölüm 142 pozitif vaka
Covid-19 KKTC:... 2 ölüm 142 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte 14.507 test yapıldı, 111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldi, 29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu,  111 kişi ise yerel vakadır.

Vakalardan 58 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'nde tespit edildi.

30 AĞUSTOS 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.507  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29   

Yerel Vaka Sayısı: 111 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 89

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .432.851 

Toplam Vaka Sayısı: 16.287  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.942 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2284 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 2022

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 61 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 542 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 455

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 419

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3608

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 41.805

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