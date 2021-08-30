Covid-19 KKTC:... 2 ölüm 142 pozitif vaka

KKTC’de son 24 saatte 14.507 test yapıldı, 111'i yerel 142 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 89 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize geldi, 29 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu, 111 kişi ise yerel vakadır.
Vakalardan 58 kişi Lefkoşa, 26 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'nde tespit edildi.
30 AĞUSTOS 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU ŞÖYLE
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.507
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 29
Yerel Vaka Sayısı: 111
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 89
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .432.851
Toplam Vaka Sayısı: 16.287
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.942
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2284
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 2022
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 133
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 61
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 542
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 455
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 419
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3608
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 41.805
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.