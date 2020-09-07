Covid-19 KKTC: Akşamdan sabaha 30'a yakın yeni Covid-19 vakası!

Akşamdan sabaha 30'a yakın yeni Covis-19 vakası hastaneye müracaat etti.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne arka arkaya yeni Covid-19 Vakaları gelmeey devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı'na yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, şu an hastanede tedavi görmesi gerekenlerin sayısının hastanedeki PANDEMİ için ayrılan yatak sayısından daha fazla olduğu belirtildi.
Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir açıklama yapması bekleniyor.
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