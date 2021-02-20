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SON DAKİKA3894 test yapıldı,25 pozitif vaka

Covid-19 KKTC.. Son 24 saatte 21 Vaka

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Covid-19 KKTC.. Son 24 saatte 21 Vaka
Covid-19 KKTC.. Son 24 saatte 21 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısının 4847 olduğunu, 16'sı yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını ,71  kişinin taburcu edildiğini açıklandı.

5 kişinin daha önce tespit edilen vakanın  temaslısı  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu ,16 kişinin ise yerel vaka olduğu kayddildi.

Vakalardan 8 kişinin Lefkoşa, 9 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğu belirtildi. 

20Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4847 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 16   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 499.505

Toplam Vaka Sayısı: 3192

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2744

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 425 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 313 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 22 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

 
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