Covid-19: Koronavirüs Çin'de 1700'den fazla doktor ve hemşirede de görüldü, bu kişilerden altısı öldü

Çin'de, 1716 doktor ve hemşirenin hastaları tedavi ederken, Covid-19 adı verilen koronavirüse yakalandığı ve bu kişilerden altısının hayatını kaybettiği açıklandı.

Böylece ülkede koronavirüsün ortaya çıkması sonrası ilk kez yetkililer virus taşıyan sağlık personeliyle ilgili bir açıklama yapmış oldu.

Çin Sağlık Bakan Yardımcısı Zeng Yixin, doktorların ve hemşirelerin virüsle mücadelede hayatlarını tehlikeye attıklarını söyledi.

Ülkede son haftalarda birçok hastanede personelin saatlerce ara almadan çalıştığı ve bazen koruyucu giysiler giymedikleri bildirilmişti.

Çin'de koronavirüs sonucu şu ana kadar 1381 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede virüs taşıyan kişilerin sayısını ise 63 bin 922 olarak açıkladı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde vakaların sayısının arttığını, Çin dışında ise salgın oranında büyük bir artış olmadığını açıkladı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çinli sağlık çalışanlarının nasıl ve ne şekilde virüsü kaptığıyla ilgili bilgilere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Koronavirüs şu ana kadar Çin dışında 24 ülkede 456 kişide görüldü.

Çin dışında virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise iki.