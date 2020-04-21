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Covid 19 Merkezi Genel Sorumlusu: “bulunulan dönemde el birliği ile dayanışma çok önemli”

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Covid 19 Merkezi Genel Sorumlusu: “bulunulan dönemde el birliği ile dayanışma çok önemli”
Covid 19 Merkezi Genel Sorumlusu: “bulunulan dönemde el birliği ile dayanışma çok önemli”

Lefkoşa Fuar Alanı Covid 19 Merkezi Genel Sorumlusu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, içinde bulunulan dönemde  el birliği ile dayanışmanın önemine dikkat çekti ve  hizmet vermeye devam eden tüm çalışanlara teşekkür etti.

Eren yazılı açıklamasında, Covid 19 Merkezinin Yardım Malzemeleri ve Sağlık Ekipmanları olarak iki alanda kullanıldığını belirtti.

Yardım Malzemeleri sorumlusunun Coşkun Bundak, Sağlık Malzemeleri sorumlusunun ise Dr Sonuç Büyük olduğunu belirten Eren, her iki alanda da yardımların merkezde toplanmaya devam ettiğini ve gerekli yerlerde kullanıldığını vurguladı.

Eren, son olarak SENER Trade şirketinin iş ortağı Hayat Kimya ile birlikte 26 bin haneye girecek miktarda tuvalet kağıdı ve oksijenli çamaşır suyu bağışladığını belirtti ve  yardımda bulunan tüm kurum kuruluşlara teşekkür etti.

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