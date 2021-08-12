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COVID-19 mu, grip mi, klima çarpması mı?

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Bugünlerde burun akıntısı, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğü olan pek çok kişi Covid-19'dan şüphelenerek, soluğu hastanede alıyor.
COVID-19 mu, grip mi, klima çarpması mı?

Bugünlerde burun akıntısı, boğaz ağrısı ve kuru öksürüğü olan pek çok kişi Covid-19'dan şüphelenerek, soluğu hastanede alıyor. Zira hastalığın belirtileri; grip, nezle, klima çarpması ve alerji ile fazlasıyla örtüşüyor… Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahı Op. Dr. Erkan Aktan, zor ayırt edilebilen bu hastalıklarla ilgili şu bilgileri verdi…

Op. Dr. Erkan Aktan

COVID-19/GRİP

Covid-19 ve gribe neden olan virüsler benzer şekilde yayılır. Her ikisi de yakın temasta olan kişiler arasında yayılabilir (1.5- 2 metre içinde). Ateş, Covid enfeksiyonunda genellikle varken gribal enfeksiyonlarda bazen görülür. Öksürük, Covid'te kuru öksürük şeklinde başlar ancak hastalık akciğerlere indikten sonra salgı artışı ve solunum sıkıntısı oluşturur. Gribal enfeksiyonlarda genellikle var olan öksürük daha yavaş bir hareketle akciğerlere inip, öksürüğe neden olsa da Covid'teki kadar çabuk solunum sıkıntısı veya zatürreye neden olmaz. Yorgunluk Covid enfeksiyonlarında oldukça belirgin iken gribal enfeksiyonda daha hafiftir. Boğaz ağrısı her iki hastalıkta da sıklıkla karşımıza çıkar. Burun akıntısı veya tıkalı burun daha çok gribal enfeksiyonda görülür. Kas ağrıları Covid hastalarında belirgin olup gribal enfeksiyonlara göre daha şiddetlidir. Baş ağrısı her iki viral enfeksiyonda da görülebilir. Ancak Covid'te daha sert ve devamlı karakterdedir. Bulantı veya kusma, çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır ve her ikisinde de görülebilir. İshal daha çok Covid enfeksiyonlarında karşımıza çıkar. Koku ve tat kaybı Covid vakalarında erkenden oluşurken, gripte burun tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkabilir.  Yine de her iki hastalıkta tanı için en doğrusu test yapılmasıdır. Ayrıca her iki hastalığa da aynı anda sahip olunabileceği akılda tutulmalıdır.

COVID-19/NEZLE

Sıklıkla griple karıştırılır, ancak nezle gribe göre daha hafif seyreder. Nezlede semptomlar daha çok buruna aittir. Covid-19'a göre ateş ve öksürük nadiren görülür.

COVID-19 MEVSİMSEL ALERJİ

Covid-19'dan farklı olarak, mevsimsel alerjilere bir virüs neden olmaz. Mevsimsel alerjiler, mevsimsel ağaç veya çimen polenleri gibi alerjenlere maruz kalmanın tetiklediği bağışıklık sistemi tepkileridir. Covid'te genellikle var olan kuru öksürük bazen alerjide de görülebilir. Ateş, kas ağrısı, bulantı, kusma, ishal Covid'te varken alerjide görülmez. Burun, damak, kulak kaşıntısı, hapşırma alerjide varken Covid'te görülmez. Koku kaybı, erken dönemde Covid'te görülürken alerjide daha geç ortaya çıkar. Gözlerde kanlanma her ikisinde de bazen görülebilir. Boğaz ağrısı Covid'te varken alerjide çok nadir görülen bir bulgudur. Astım atağı dışında alerjide solunum sıkıntısı görülmez.

COVID-19/KLİMA ÇARPMASI

Klima çarpmasında uzun süre klimanın soğuğuna maruz kalma önemli bir nedendir. Ortam neminin kaybolması ile birlikte değişik şikayetlere yol açabilir. Genellikle burun tıkanıklığı, kuru öksürük, hapşırık, kas ve eklem ağrıları, kramp, baş ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma, yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri Covid-19'a benzeyen pek çok semptoma neden olabilir. Bu nedenle kesin tanı için doktora başvurulması gerekir.

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