Covid-19 nedeniyle 50 yaşındaki hasta yoğun bakıma alındı

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs servisinde oluşturulan karantina merkezinde tedavi görmekte olan 50 yaşındaki erkek hasta solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Bugün yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki hasta ile Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde covid-19 kaynaklı yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3’e yükseldi. Geçtiğimiz hafta 83 yaşındaki kadın hasta ile 74 yaşındaki erkek hasta solunum sıkıntıları sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı.
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