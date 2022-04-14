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Covid-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

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KKTC'de covid-19 nedeniyle bugün bir kişi daha hayatını kaybetti.
Covid-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

KKTC'de covid-19 nedeniyle bugün bir kişi daha hayatını kaybetti.

Acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan 87 yaşındakş Güzide Tokcan kurtarılamadı. 

KKTC'de covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye yükseldi

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