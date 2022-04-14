Covid-19 nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti

KKTC'de covid-19 nedeniyle bugün bir kişi daha hayatını kaybetti.
Acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan 87 yaşındakş Güzide Tokcan kurtarılamadı.
KKTC'de covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye yükseldi
KKTC'de covid-19 nedeniyle bugün bir kişi daha hayatını kaybetti.
Acil durum hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan 87 yaşındakş Güzide Tokcan kurtarılamadı.
KKTC'de covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye yükseldi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.