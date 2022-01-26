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Covid-19 Nedeniyle Bir Kişi Daha Yaşamını Yitirdi

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KKTC’de Covid-19 hastalığı can almaya devam ediyor.
Covid-19 Nedeniyle Bir Kişi Daha Yaşamını Yitirdi

 

Covid-19 tanısıyla  yoğun bakımda tedavi gören ve kronik rahatsızlıkları bulunan 80 yaşındaki Emine Kansu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KKTC'de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 164'e yükseldi.

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