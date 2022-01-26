Covid-19 Nedeniyle Bir Kişi Daha Yaşamını Yitirdi

Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören ve kronik rahatsızlıkları bulunan 80 yaşındaki Emine Kansu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KKTC'de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 164'e yükseldi.
Covid-19 tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören ve kronik rahatsızlıkları bulunan 80 yaşındaki Emine Kansu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KKTC'de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı 164'e yükseldi.
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