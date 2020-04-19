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Covid-19 nedeniyle Çin'e yönelik baskı artıyor: Avustralya uluslararası soruşturma istedi

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Covid-19 nedeniyle Çin'e yönelik baskı artıyor: Avustralya uluslararası soruşturma istedi
Covid-19 nedeniyle Çin'e yönelik baskı artıyor: Avustralya uluslararası soruşturma istedi

ABD Başkanı Trump'ın 'Çin salgının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerekir' derken Avustralya hükümeti de uluslararası bir soruşturma talep etti.

Çin'in şeffaflığı konusunda çok ciddi kaygılarının olduğunu söyleyen Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, "Koronavirüs salgınını ilgilendiren sorunlar uluslararası bağımsız bir soruşturmayı gerektiriyor." dedi.

Marise Payne virüsün oluşumu, salgınla mücadele ve elde edilen bilgilerin diğer ülkelerle paylaşılması noktasında bilinmeyen detayların olduğunu ve bunun ancak bağımsız bir soruşturma sonucunda açıklığa kavuşabileceğini belirtti.

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