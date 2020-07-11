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Covid-19 nedeniyle Hindistan’da 1 Günde 665 kişi hayatını kaybetti

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Covid-19 nedeniyle Hindistan’da 1 Günde 665 kişi hayatını kaybetti
Covid-19 nedeniyle Hindistan’da 1 Günde 665 kişi hayatını kaybetti

HİNDİSTAN'DA ÖLENLERİN SAYISI 22 BİN 123'E ULAŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 519 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 123'e yükseldi.

Hindistan'da vaka sayısı son 24 saatte 27 bin 114 artarak 820 bin 916'ye çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 515 bin 386 kişi iyileşti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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