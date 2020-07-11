Covid-19 nedeniyle Meksika’da 1 Günde 665 kişi hayatını kaybetti

MEKSİKA'DA CAN KAYBI 34 BİN 191'E YÜKSELDİ
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 665 artarak 33 bin 191'e ulaştı.
Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 6 bin 891 artışla 289 bin 174'e çıktı.
Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 177 bin 97 kişi iyileşti.
Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.
Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.
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