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Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 836 Kişi Hayatını Kaybetti

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Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 836 Kişi Hayatını Kaybetti
Covid-19 nedeniyle son 24 saatte Meksika'da 836 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 836 artarak 36 bin 327'ye ulaştı.

Meksika'da, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 685 artışla 304 bin 435'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Covid-19 tespit edilen 193 bin 976 kişi iyileşti.

Meksika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta virüs nedeniyle ilk ölüm yaşanmıştı.

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