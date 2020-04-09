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Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu 'düzelmeye devam ediyor'

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Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu 'düzelmeye devam ediyor'
Covid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu 'düzelmeye devam ediyor'

27 Mart'ta Covid-19 teşhisi konan ve Pazar günü Londra'daki St Thomas Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın durumunun "düzelmeye devam ettiği" belirtildi.

Başbakanlık sözcüsünün yaptığı açıklamada, Johsnon'ın "moralinin hala iyi olduğu" ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeline teşekkür ettiği ifade edildi.

Johnson'ın "standart oksijen tedavisi" görmeye devam ettiği, herhangi bir ilaç tedavisi uygulanmadığı belirtildi.

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