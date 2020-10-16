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Covid-19 ölümlerini saklamak için camilerde sela okunmasını yasakladılar

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Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları ile ilgili yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.
Covid-19 ölümlerini saklamak için camilerde sela okunmasını yasakladılar

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları ile ilgili yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Covid-19 kaynaklı gerçek ölüm sayılarının saklanması için bazı illerde camilerden cenaze selalarının okunmasının yasaklandığını iddia etti.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde resmi rakamlara göre 12 Ekim 2020 tarihine kadar koronavirüs nedeniyle 8895 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisinin eksik olduğunu belirterek “Türk Tabipler Birliği hem vaka hem de ölüm sayılarının Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rakamlardan çok daha fazla olduğunu açıklamıştır. Kovid-19 ile ilgili verilen sayılara güvenilirlik her geçen gün azaltmakta; kamuoyunda gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu uzman kişilerce de konuşulmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘SELA OKUNMASI YASAK’

Antmen, Covid-19 nedeniyle ölen bazı kişilerin ise ölüm raporlarına ‘Doğal ölüm’ veya ‘Bulaşıcı hastalık’ yazıldığının ortaya çıktığını söyleyerek “E-Devletten Belediyelerin vefat bilgileri kısmında ‘ölüm nedeni’ kısmının çıkarılması da koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının çok daha yüksek olduğu iddialarını daha fazla güçlendirmektedir. Şimdi de koronavirüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayılarının yoğun olduğu illerde camilerden cenaze selası okunmasına yasak getirilmiştir. Böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin artışının vatandaştan saklanılması amaçlanmıştır” dedi.

ANTMEN’İN ÖNERGESİNDE YER ALAN SORULAR

* Camilerde sela okunmasının yasaklandığı ya da okunmama kararı alındığı il ve ilçeler hangileridir?

* Bu il ve ilçelerde hangi tarihten bu yana cami ve mescitlerde sela okunması durdurulmuştur?

* 1 Eylül 2020 tarihinden bu yana, ölüm belgesi olmasına rağmen sela okunması için başvuruda bulunan kişi sayısı kaçtır? Bunların kaçı camilerden okunmuş, kaçı okunmamıştır?

* Koronavirüsle ilgili gerçek ölüm sayısının saklanma çabası nedeniyle mi Camilerden cenaze selaları okunmamaya başlamıştır?

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