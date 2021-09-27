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Covid-19 ortalama yaşam beklentisini 1930'lara taşıdı

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Covid-19 ortalama yaşam beklentisini 1930'lara taşıdı
Covid-19 ortalama yaşam beklentisini 1930'lara taşıdı

Yapılan bir araştırmaya göre corona virüs salgını, ikinci dünya savaşından sonra, yaşam beklentisindeki en büyük düşüşe neden oldu. Bu düşüşten en fazla etkilenen ülkeler ise ABD ve Litvanya oldu.

Avrupa, ABD ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkeyi inceleyen bilim insanları geçen yılki yaşam beklentisinde yıllarca süren ilerlemeyi silen bir ölçekte düşüşler keşfetti.

Bulgular, geçen yıl için resmi ölüm kayıtlarının yayınlandığı 29 ülkenin analizinin ardından International Journal of Epidemiology'de yayınlanan bir makalede yer aldı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ABD VE LİTVANYA'DA

Hürriyet'te yer alan habere göre yaşam beklentisindeki en büyük düşüşler, 2019 seviyelerine göre 2,2 yıl düşüşle ABD'de erkekler arasında yaşandı ve onu Litvanyalı erkekler 1,7 yıl ile izledi. Erkekler, 29 ülkenin çoğunda kadınlardan daha uzun yaşam beklentisi düşüşleri yaşadı.



Oxford'un Leverhulme Demografik Bilim Merkezi'ndeki bilim adamlarının önderlik ettiği araştırmaya göre, yaşam beklentisi kayıpları orta ve doğu Avrupa'da doğu bloğunun dağılması sırasında kaydedilenleri aştı.

EN SON İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Araştırmanın yardımcı yazarlarından Dr José Manuel Aburto, “İspanya, İngiltere, İtalya, Belçika gibi Batı Avrupa ülkeleri için beklenen yaşam süresinde en son bu kadar büyük düşüşler ikinci dünya savaşı sırasındaydı” dedi

Aburto, incelenen ülkelerin çoğunda yaşam beklentisi kayıplarının keskin olduğunu ve bunların 22'sinin 2020'de yarım yıldan daha büyük kayıplar yaşadığını söyledi.

CORONA İLERLEMEYİ TAMAMEN SİLDİ

“Sekiz ülkede kadınlar ve 11 ülkede erkekler bir yıldan fazla kayıplar yaşadı. Bu ülkelerin son zamanlarda yaşam beklentisinde bir yıllık bir artış elde etmesi ortalama 5,6 yıl sürdü. 2020 yılı boyunca bu ilerleme Covid-19 tarafından tamamen silindi.”

İNGİLTERE'DE 40 YIL SONRA BİR İLK

Geçen hafta, Ulusal İstatistik Ofisi , Birleşik Krallık'taki erkeklerin yaşam beklentisinin Covid-19'un etkisi nedeniyle 40 yılda ilk kez düştüğünü tahmin etti. Erkeklerin yaşam beklentisi İngiltere'de 79,5 yıldan 79,3'e, İskoçya'da ise 77'den 76,8'e düştü.

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