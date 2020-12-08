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Covıd-19 Pandemisi, Otel İşletmeciliğinde Kalıcı Değişimler Yaratacak

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COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında hiç kuşkusuz turizm ve otelcilik geliyor.
Covıd-19 Pandemisi, Otel İşletmeciliğinde Kalıcı Değişimler Yaratacak

COVID-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında hiç kuşkusuz turizm ve otelcilik geliyor. Bu nedenle Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Turizm Araştırma Merkezi işbirliği ile başlatılan “Sektörün Öncüleri” seminer dizisi kapsamında “COVID-19 Sürecinde Otellerde Maliyet Yönetimi” başlığı ele alındı.

Oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner’in yaptığı seminere, Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim konuşmacı olarak katıldı. Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Turizm ve Otel işletmeciliği öğrencilerine sektörle ilgili bilgiler veren Mehmet Mülayim, pandemi döneminin otel işletmeciliği üzerindeki etkileri ile ilgili bilgiler paylaştı. Mülayim, koronavirüs (COVID-19) pandemisi süresince otellerde zorunlu olarak hayata geçen bazı uygulamaların kalıcı hale gelebileceğini söyledi. Mülayim’e göre hangi uygulamaların kalıcı hale geleceğini yapılacak maliyet analizleri belirleyecek.

Otellerin bu süreçte konuklarının ve çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak ve durumla başa çıkmak için farklı önlemler aldığını dile getiren Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim, otellerin bu zor dönemde aldıkları önlemlerin normale dönüş stratejilerine de yansıyacağına vurgu yaptı.

Mehmet Mülayim: “Açık büfe otellerde, pandemi nedeniyle yemeklerin personel tarafından servis edilmeye başlanması yiyecek-içecek maliyetlerini büyük ölçüde düşürdü.”

Pandemi koşulları nedeniyle otellerin günlük işleyişinde bazı değişikliklere gidildiğini hatırlatan Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim, sektörün bu dönemi atlatabilmek için iş gücü, yiyecek-içecek, diğer giderler ve sabit harcamaların tamamını hesaba katarak maliyet analizleri yapması gerektiğini söyledi. Mülayim, açık büfe otellerde misafirlerin yemekleri kendilerinin alması yerine personel tarafından servis edilmeye başlandığını hatırlatarak bu uygulamanın yiyecek-içecek maliyetlerini düşürdüğüne dikkat çekti. En önemli maliyet artışı ise temizlik departmanında yaşandı. “Temizlik sıklığının arttırılması, derin temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılması oteller için hesapta olmayan bir maliyet kalemi ekledi” dedi. Otellerin doluluk oranının düşmesinin gelirlerde düşüşe sebep olduğunu söyleyen Mülayim, “Bu dönemde klimaların kullanılmıyor olması otelin enerji maliyetini düşürdü. Bunu yanında karlılık sağlamak için gereksiz harcamalarda azaltıldı” dedi.

Prof. Dr. Tülen Saner: “Sektörün Öncüleri seminer dizisi, sektör için bir tartışma platformuna dönüştü.”

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner, düzenli olarak yaptıkları “Sektörün Öncüleri” seminerleri ile bir yandan öğrencilerine turizmin dinamiklerini daha içeriden görme fırsatı yaratırken diğer yandan sektör için bir tartışma platformu oluşturduklarını söyledi. Gerçekleştirdikleri seminere konuşmacı olarak katılan Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim’e teşekkür eden Prof. Dr. Saner, seminer dizisinin devam edeceğini de sözlerine ekledi. 

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