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Covid-19 pandemisi sırasında kalp krizi ölümleri arttı

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İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Covid-19 pandemisi sırasında kalp ölümleri küresel olarak %17 yükseldi, ambulans bekleme süreleri bir saat arttı ve %34 daha az hayat kurtaran operasyon gerçekleştirildi.
Covid-19 pandemisi sırasında kalp krizi ölümleri arttı

İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan yaklaşık 200 çalışmanın analizi, ciddi kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan insanlar arasındaki ölümlerin iki yılda yüzde 17 arttığını buldu.

Araştırmacılar, Aralık 2019 ile Aralık 2021 arasındaki iki yılı kapsayan 48 ülkeden 158 araştırma belirledi ve bu çalışma, Covid-19’un hastaneye yatışlar, kalp hastalığı yönetim randevuları, testler ve ölüm oranları dahil olmak üzere kardiyovasküler hizmetler üzerindeki etkisini inceledi.

Daily Mail’in haberine göre, kalp krizi ölümlerinin pandemi sırasında beşte bir oranında arttığını savunan çalışmanın başındaki isim Dr. Ramesh Nadarajah, “Kalp hastalığı çoğu ülkede bir numaralı katildir ve analizler pandemi sırasında dünyanın dört bir yanındaki insanların almaları gereken kalp bakımını almadığını gösteriyor.”

“Bunun sonuçları olacak. İnsanlar kalp krizi tedavisi için ne kadar uzun süre beklerse, kalp kaslarındaki hasar o kadar büyük olur ve bu da ölümcül olabilen veya kronik sağlık sorunlarına neden olabilen komplikasyonlara neden olur” dedi.

ARTIŞIN SEBEBİ NE?

Artışın sebebi olarak, dünyanın dört bir yanındaki sağlık sistemlerinin “aşırı baskı altında olması ve insanların Covid-19’a yakalanmaktan korkması” nedeniyle, kalp krizi ve kalp yetmezliği hastalarının bu dönemde “hastaneden uzak kaldıkları veya hastaneye kabul edilemedikleri” gösterildi.

Ayrıca hastalar kalp krizi nedeniyle tedavi edilmek için daha uzun süre bekleme riskiyle karşı karşıya kaldılar.

ZAMANINDA VE UYGUN TEDAVİ

Kalp hastalığı, İngiltere’nin önde gelen ölüm nedenlerinden biri ve her yıl 160.000’den fazla ölüm vakasının dörtte birine sebep oluyor. İngiltere genelinde kalp ve dolaşım hastalıklarıyla yaşayan yaklaşık 7,6 milyon insan var.

Kalp krizi ölümlerinde en büyük artış, ağırlıklı olarak düşük ve orta gelirli ülkelerde görüldü. Araştırmacılar, birinin büyük bir kalp krizinden kurtulma şansının “zamanında ve uygun tedaviye bağlı” olduğu konusunda uyardı.

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