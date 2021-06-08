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“Covid-19 Pandemisi ve Yeni Normaller”m paneli düzenlendi

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LAÜ’de “Covid-19 Pandemisi ve Yeni Normaller” konulu panel düzenlendi
“Covid-19 Pandemisi ve Yeni Normaller”m paneli düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Covid-19 Pandemisi ve Yeni Normaller” konulu uluslararası bir panel gerçekleştirildi.    Psikoloji günleri kapsamında düzenlenen panelde “Covid-19 Pandemisi Yeni Normal”i halk sağlığı, pandeminin yarattığı stres ve eğitimdeki gelişmeleri içeren sunumlar ele alındı.

Etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Güler “Pandemi Sonrası Halk Sağlığı”, Bakü Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vugar Ziferoğlu “Eğitimde Yeni Normal” ve Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kandemir “Stresten Arkadaş Olur mu?” konu başlıkları ile söyleşilerini gerçekleştirdiler.

Güler: Pandemide her birey kendini sorgulaması ve üzerine düşenleri yapması gerekir

İnsan yaşamında zaman zaman birtakım doğal olayların etkisinden kaçınılamaz olduğunu belirten Güler, koronavirüs salgınının da insanoğlunun karşı karşıya kaldığı kaçınılamaz olaylardan biri olarak yaşandığını ifade etti. Güler, eleştirel düşünme yeteniğinin salgın için önemli olduğunu belirtirken, diş fırçalamak, el yıkamak gibi halk sağlığı uzmanlarının yıllardır halka aşılamaya çalıştığı önemli noktaların pandemi ile hayatımıza nasıl bir anda dahil olduğunu ancak bunun uzun vadede ne kadar kalıcı olacağı yönündeki görüşlerini aktardı. Güler sunumunda, sağlıkla yada pandemide alınması gereken önlemleri sadece biliyor veya anlatabiliyor olmanın değil, bunları hayatımızda düzenli olarak uyguladığımız alışkanlıklar haline gelmesi gerektiğini, ve her bireyin bu konuda kendini sorgulaması ve üzerine düşenleri yapması gerektiğini anlattı.

Kandemir: Stres derecesinin çok düşük olması ve çok yüksek olması ayni şidette bireye zarar verir

Kandemir ise sunumunda, pandemi sürecinin insanlar üzerinde yarattığı strese değinerek, stresin fizyolojik, bilişsel ve davranışsal bileşenlerini açıkladı. Kandemir, stresin olumsuz sonuçlarının yanı sıra, yaşanılan stresin ayni zamanda birey için işlevsel olduğunu anlattı. Bunlara ek olarak, stres seviyesinin çok düşük düzeyde olmasının, yüksek stresle ayni derecede zararlı olabileceğine değinen Kandemir, pandemi sürecinde sosyal izolasyonla artan sosyal ilişkilerdeki eksiklerin önemini vurguladı.

 

Ziferoğlu: Azerbaycanda öğrencilerin pandemi süreci psikolojik olarak desteklendi

Ziferoğlu konuşmasında, Azerbaycan Bakü Üniversitesi özelinde ve Azerbaycan Üniversiteleri genelinde pandemi sürecinde hızlı bir şekilde çevrimiçi eğitim ağının devreye konulduğunu ve öğrencilerin akademik ve psikolojik olarak desteklendiklerini belirtti. Ziferoğlu, öğrencilerin bu süreci stresten ve güçlüklerden arınmış bir şekilde atlatmasını sağlamak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

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