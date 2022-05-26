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Covid-19 pandemisinin ilk yılında karaciğer nakli arttı

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Yeni bir çalışmaya göre, Covid-19 pandemisinin ilk yılında, aşırı doz uyuşturucu kurbanlarından yapılan karaciğer nakli, uyuşturucudan daha fazla genç erkek öldükçe arttı.
Covid-19 pandemisinin ilk yılında karaciğer nakli arttı

Karayipler ülkesi Grenada’daki St. George Üniversitesi’nde yapılan araştırma, uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybeden gençlerden yapılan karaciğer naklinin, Covid-19 pandemisinin ilk yılında %20 arttığını ortaya koydu.

Daily Mail’de yer alan habere göre, uzmanlar, yüzde 20’lik artışın, karantinalar sırasında ekonomik ve sosyal baskılarla başa çıkmak için daha fazla insanın uyuşturucu kullanması nedeniyle olduğunu öne sürdü.

Araştırma için, Covid-19’un ortaya çıkmasından önce, yani Ocak 2019’dan Şubat 2020’ye kadar ve Mayıs 2020’den Haziran 2021’e kadar sürede ortaya çıkan rakamlara bakıldı.

Veriler, aşırı doz hastalarından yapılan karaciğer nakillerinde 1.465’ten 1.846’ya önemli bir artışı ortaya koydu.

Ancak, bu gruptan yapılan böbrek nakillerinde (1.724’ten 2.259’a) ve kalp nakillerinde de (804’ten 1.048’e) önemli bir artış vardı ve her ikisi de önceki döneme göre neredeyse dörtte bir oranında arttı.

Kayıtlara göre aşırı dozda uyuşturucudan ölen bağışçılar ortalama olarak 36 yaşındaydı.

ORGAN NAKLİ BAŞARILI AMA BİR BEDELİ VAR

Araştırmayla ilgili konuşan Dr. Peter Lymberopoulos, “Pandemi başladığında, karaciğer naklinde bir düşüş görmedik, bu da birçok ameliyatın iptal edilmesi veya ertelenmesi nedeniyle şaşırtıcı görünüyordu.”

“Karaciğer nakilleri arasında, pandeminin ilk 14 ayında aşırı dozdan gelen donörlerin sayısının önceki 14 aya kıyasla şaşırtıcı bir oranda arttığını bulduk.”

“Organ nakli başarılı gidiyor, ancak çoğu zaman bir bedeli var. Çoğu durumda, bu maliyet esas olarak aşırı doz uyuşturucudan erken ölen genç erkekler oluyor” dedi.

Çalışma, Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin Kaliforniya’daki Sindirim Hastalığı Haftası toplantısında sunuldu.

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