Covid-19 Pozitif çıkan Polis memurunun eşi, çocuğu ve amiri de pozitif çıktı!

Covid-19 Pozitif çıkan Polis memurunun eşi, çocuğu ve amiri de pozitif çıktı!

İskele Polis Müdürlüğü’nde trafik polisi olarak görev yapan bununla birlikte Gazimağusa'da ikamet eden ve korona virüse yakalanan polis memurunun temaslıları ortaya çıkmaya başladı.

Polisin eşi, 1 yaşındaki oğlu ve amiri de korona virüse yakalandı. Yapılan testlerde Covid-19 pozitif vürüsüne rastlandı.

BUGÜN 9 POZİTİF VAKA VAR

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte KKTC’de 9 yeni korona virüs vakasına rastlandığını açıkladı. Pilli, 9 vakadan 4’ünün yerel vaka olduğunu vurguladı.

Diğer 5 vakadan 3’ünün hava yolu ile geldiğine dikkat çeken Pilli, 1 kişinin deniz yolu ile diğer vakaın ise daha önce tespit edilen bir vakanın temaslısı olduğunu aktardı. Bakan Pilli açıklamasında 5 kişinin ise taburcu edildiğine dikkat çekti.