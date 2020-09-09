  • BIST 1.100
  • Altın 468,888
  • Dolar 7,4753
  • Euro 8,8245
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Covid-19 pozitif olan YDP Milletvekili Zaroğlu gün gün neler yaşadığını açıkladı

» »
COVİD-19 teşhisi konan YDP'li Milletvekili Bertan Zaroğlu yaşadığı süreci anlatarak hükümeti eleştirdi.
Covid-19 pozitif olan YDP Milletvekili Zaroğlu gün gün neler yaşadığını açıkladı

COVİD-19 teşhisi konan YDP'li Milletvekili Bertan Zaroğlu yaşadığı süreci anlatarak hükümeti eleştirdi.

 

1. Gün;

Pozitif olduğumu öğrendiğim ilk an, öncelikle durumu kamuoyuna açıkladım...

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesine yerleştim, tomografi çekildi ve kan tahlili yapıldı. Akabinde 6 metre kare (3x3) bir odaya yerleştirildim...

Bir süre sonra yanıma başka bir hastayı yerleştirdiler. Hiç hijyenik olmayan, kapalı ve klimalı bir odada sabaha kadar kaldım...

 

2. Gün;

Verilen kötü bir sabah kahvaltısının ardından, Doktor tarafından yapılan kontrolde herşey düzgün ve normal olduğu için karantina oteline geçebileceğim söylendi...

Can siperane mücadele eden sağlık çalışanlarından, sırada 30 hastanın olduğunu ve hastanenin dolu olduğunu öğrendim!!!

(Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Beceriksiz bir hükümet, psikolojisi bozulmuş bir bakan tarafından yönetilememelerine rağmen büyük bir mücadele veriyorlar)

Havaalanında karantinaya alınmayı bekleyen insanlar eylem yapıyordu ve tüm karantina otelleri doluydu...

Pili bitmiş bakan ise çıkmış ''hiçbir sorun yok, her şey yolunda" diyerek halkı kandırmaya devam ediyordu...

Kişisel girişimlerimle, pili bitik bakan Ali Pilli’ye rağmen Olivia Palm Otele yerleştim...

Otel gayet hijyenik, işletmeciler ve hemşireler gayet ilgili...

Gelen telefonlara ve mesajların hepsine yetişemiyorum.. Arayan, soran, yazan herkese çok teşekkür ederim.. Durumumu her gün paylaşmaya devam edeceğim...

Herkese sevgiler, Sağlıkla kalın,

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla Geçitkale İlkokulu spor salonuna kavuştu… (VİDEO)09 Eylül 2020 Çarşamba 20:41
  • Büro-İş İhtiyat Sandığı'nda grev başlatıyor09 Eylül 2020 Çarşamba 19:53
  • KKTC'de 19 pozitif vaka,10 vaka yerel09 Eylül 2020 Çarşamba 19:15
  • Bakan Pilli:Toplam 1214 test yapıldı, 19 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi09 Eylül 2020 Çarşamba 19:15
  • KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye’ye nakledilecek09 Eylül 2020 Çarşamba 18:57
  • Başbakan Ersin Tatar: "Covid-19 hastaları Türkiye'ye naklediliyor"09 Eylül 2020 Çarşamba 18:53
  • Kız arkadaşının yumrukla burnunu kırdı09 Eylül 2020 Çarşamba 18:41
  • Asansörün butonunu söküp kabloyu kopardı...Tutuksuz yargılanacak09 Eylül 2020 Çarşamba 18:38
  • KIB-TEK'te personele PCR testi yapılıyor09 Eylül 2020 Çarşamba 18:21
  • Yasak ilişki ortaya çıkmasın diye kız arkadaşını dövdü09 Eylül 2020 Çarşamba 18:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti