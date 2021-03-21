Covid-19 protestoları Avrupa geneline yayıldı: Binlerce kişi maskesiz sokağa çıktı

Avrupa'nın birçok ülkesinde binlerce kişi koronavirüs kısıtlamalarına karşı gösteri yaptı.

Almanya, Hollanda, Avusturya, Bulgaristan, İsviçre, Romanya, Sırbistan, Polonya, Fransa ve İngiltere, farklı büyüklüklerde protesto gösterilerine sahne oldu.

Gösterilerde "Korona terörünü durdurun" ve "Covid bir aldatmacadır" yazılı pankartlar taşındı.

Bazı gösteriler polisle çatışmaya dönüştü. İngiltere'nin başkenti Londra'da en az 36 kişi gözaltına alındı; olaylarda çok sayıda polis yaralandı. Manchester'da da benzer bir protesto yapıldı.

Almanya'nın orta kesimindeki Kassel'de, federal polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı, cop ve tazyikli su kullandı. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı. Berlin'de de yaklaşık 500 kişi protesto için sokağa çıktı.

Finlandiya'da hükümetin kısıtlamalarını protesto etmek için başkent Helsinki'de maskesiz yaklaşık 400 kişi toplandı. Daha önce yüzlerce kişi parlamentoya yürümüştü. Diğer şehirlerde daha küçük gösteriler yapıldı.

Covid-19 aşı karşıtı yaklaşık bin kişi Romanya'nın başkenti Bükreş'te sokaklara çıktı. Maskesiz kalabalık ulusal bayrakları taşıdı ve “Aşıyı engelle” ve “Korkuyu durdurun!” sloganları attı.

Avusturya'da yaklaşık 1000 kişi Viyana merkez tren istasyonunun yakınında virüs önlemlerini protesto etti. Polis maske takmayan ve birbirine çok yakın duran kişilere ceza kesti.

İsviçre'de 5.000'den fazla protestocu, Basel'in 15 kilometre güneydoğusundaki Liestal'da sessiz yürüyüş için bir araya geldi. Çoğu kişi maske takmadı ve bazıları "Aşılama öldürmektir" şeklinde sloganlar attı.

Polonya pandeminin başlamasından bu yana dördüncü olarak ülke çapında kısmi karantina uygulaması başlattı. Kısıtlamalara rağmen Varşova'da protesto amacıyla bir "Özgürlük Yürüyüşü" düzenlendi.