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Covid-19 salgını nakit para kullanımını azalttı

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Covid-19 salgını nakit para kullanımını azalttı
Covid-19 salgını nakit para kullanımını azalttı

Covid-19 salgını İngiltere ve Avusturya dahil birçok ülkede nakit para kullanımının önemli ölçüde azalmasına neden oldu.

Avustralya Kraliyet Darphanesi, her yıl olduğu gibi bu yılın ilk yarısında da 15 milyon madeni parayı dolaşıma sokmayı planlıyordu ancak talep olmaması nedeniyle buna gerek kalmadı. Ülkede Covid-19 salgınının başından itibaren banknotlara ve madeni paraya ihtiyaç giderek azaldı. Mart ve nisan aylarında yüzde 40 oranında daha az para çekildiği tespit edildi.

Avustralya'da da diğer ülkelerde olduğu gibi Covid-19 kısıtlamaları sürecinde çevrimiçi alışveriş eğilimi arttı. Ülkede yetkililer, virüsün para alışverişi aracılığıyla bulaşmasını önlemek için ödemeleri banka kartıyla yapma ve teması mümkün olduğunca azaltma çağrısı yaptı.

Öte yandan kafe ve restoranlar gibi nakit paranın daha sık kullanıldığı işletmeler uzun süre Covid-19 kısıtlamaları kapsamında kapılarını kapattı.

Kısıtlama sürecinde nakit para kullanımının azaldığı tek ülke Avustralya değil. Karantinanın başlangıcından itibaren nakit kullanımı İspanya'da yüzde 90, İngiltere'de yüzde 60, İrlanda'daysa yüzde 40 oranında azaldı.

Normalleşmeyle birlikte nakit kullanımı bir miktar artsa da 2020'de nakit kullanımında yüzde 40'lık bir düşüş görüleceği tahmin ediliyor.

Avrupa'da da hükümetler temassız, telefonla ya da banka kartıyla ödemeleri teşvik ediyor.

Avustralya'da bazı bankalar, nakit paranın 10-15 yıl içinde ortadan kaybolmasını beklerken şimdi Covid-19'un hızlandırdığı bu sürecin 2-3 yıl içinde yaşanacağını tahmin ediyor.

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