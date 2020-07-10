Covid-19 salgını sırasında diş hekimine gitmek güvenli mi?

Covid-19 salgını Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika kıtasının güneyi gibi bazı coğrafyalarda halen yayılmaya devam ederken; birçok ülke normale dönüş sürecine girmiş durumda. Çalışmalarına ara verilen ya da sınırlanan belirli meslek gruplarında da ‘eski’ rutine geri dönüş başladı.

Diş hekimleri için ise bu adımlar biraz daha geriden geliyor. Bunun en büyük nedeni de muayene sırasında virüsün bulaşma ihtimalinin çok daha yüksek olduğuna inanılması.

Peki eğer diş hekiminize görünmeniz gerekliyse ne yapacaksınız? Diş hekimleri tüm riskleri ortadan kaldıramaz. Ancak koronavirüsün yayılma ihtimalini en aza indirebilir.

Sürecin ilk başından bu yana gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirten Diş Hekimi Onur Öztürk uyarıyor:

Salgın sürecinde özellikle acil tedavi gerektiren işlemler ertelendiğinde çok daha ciddi sorunlar doğurabilir

Diş hekimi Onur Öztürk E uronews Türkçe'ye konuşan Öztürk, ''Diş hekimleri ‘her hasta enfektedir’ anlayışıyla hasta kabul ediyor" diyor.

'Diş hekimleri ‘her hasta enfektedir’ anlayışıyla hasta kabul ediyor'

"Diş hekimliği enfeksiyonun kontrolu ve bulaşma yollarını çok iyi bilen bir meslek grubu" diyen Öztürk "Biz hali hazırda yıllardır HIV/AIDS ile mücadele ediyoruz diyor: "Covid-19 öncesinde SARS gibi yine aynı şekilde yayılan tehlikeli bir hastalık vardı. Ayrıca HIV gibi bir sürü virütik hastalık için diş hekimleri yıllardır korunma önlemleriyle çalışmaya alışıklar. Diş hekimliği enfeksiyonun kontrolu ve bulaşma yollarını çok iyi bilen bir meslek grubudur ve ‘her hasta enfektedir’ anlayışıyla hasta kabul ettiği için bazı protokolleri güncelleyerek hasta kabulune devam etmekte."

Bu süreçte dişçinize giderseniz, ofise girer girmez ‘fiziki’ değişiklikleri de fark edeceksiniz.

Mesela bekleme salonları, artık sıranın size gelmesini beklediğiniz o genelde küçük odalarda vakit geçirmek için elinize aldığınızı dergiler artık yok. Sosyal mesafenin korunması için koltuk yada sandalye sayısı da azaltılmış durumda.

Ayrıca Diş Hekimi Öztürk, tedavi öncesinde diş hekiminiz ile telefonda konuşup, durumunuzu anlatmak, kliniğe randevu ile zamanında ve tek başınıza gitmek, beklerken sosyal mesafeye dikkat etmek, maske takmak ve doktorunuzun gereken önlemleri aldığı konusunu teyit etmenizi tavsiye ediyor.