Covid-19 salgını son mu buluyor?

Ghebreyesus, yeni bildirilen vaka sayılarının geçen hafta, Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini söyledi.

Ghebreyesus gazetecilere verdiği demeçte, "Pandemiyi sona erdirmek için daha önce hiç bu kadar iyi bir konumda olmamıştık. Henüz sonda değiliz ama son görünüyor."" dedi.

DSÖ Başkanı dünyanın "bu fırsatı değerlendirmek" için adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ghebreyesus verdiği demeçte, "Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek, daha fazla değişken, daha fazla ölüm, daha fazla aksama ve daha fazla belirsizlik riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerine yer verdi.

DSÖ'nün Covid-19 hakkındaki son epidemiyolojik raporuna göre, bildirilen vaka sayısı 4 Eylül'de sona eren haftada bir önceki haftaya göre yüzde 12 düşüşle 4,2 milyona geriledi.