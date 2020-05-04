  • BIST 101.110
  • Altın 383,215
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin bir kısmı bugün sona eriyor

» »
Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin bir kısmı bugün sona eriyor
Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin bir kısmı bugün sona eriyor

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin bir kısmı sona eriyor.

Bugünden itibaren bazı iş yerleri açılacak. Kısmi sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat yasağı da kalkacak. Bakanlar Kurulu tarafından sokağa çıkma yasağıyla ilgili hazırlanan emirname de yayınlandı. Emirnameye göre sokağa çıkarken maske takma zorluluğu devam edecek.

Geceleri 21.00-06.00 saatleri arasındaki tam sokağa çıkma yasağı ise 15 Mayıs’a kadar sürecek. Bu arada, maske takma zorunluluğu devam edecek.

10 Mayıs Pazar gününden itibaren her pazar, kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Pazar günleri uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde sadece süpermarket, kasap, eczane ve benzincilere gidilebilecek.
Süpermarketler 15 Mayıs’a kadar akşam saat 20.00’de kapatılacak. Eczaneler ve bankalar bugünden itibaren normal çalışma saatlerine dönecek.
Okul, kreş, dershane, etüt merkezi gibi yerlerin kapalı kalma süresi 15 Mayıs’a kadar devam edecek. Sinema, tiyatro, toplu olarak yapılan etkinlikler, düğünler, spor müsabakaları 15 Mayıs’a kadar yasak olacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kara deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC vatandaşlarının ve vatandaş olmasalar da eş ve çocuklarının girebilmesine ilişkin karar, 15 Mayıs’a kadar geçerli.
Toplu ibadetler, Ramazan nedeniyle toplu iftar, sahur, teravih gibi etkinliklerdeki yasak da sürecek.
Bakanlar Kurulu kararıyla bugünden itibaren açılmayacak ve 15 Mayıs’a kadar kapalı kalmaya devam edecek iş yerleri :
“Restoranlar, cafeler, barlar, kafeteryalar, pastaneler, büfeler, turizm sektörü, otel, casino, bet ofisleri, diğer tüm eğlence yerleri, spor salonları, fitness merkezleri, toplu ulaşım, düğün salonları, dans okulları, masaj salonları, pazar yerleri , kuaförler, berberler, güzellik salonları, tiyatrolar, sinemalar, kahvehaneler, lokaller, spor kulüpleri, çocuk parkları, piknik alanları.”
Polis, sağlık, güvenlik, Sivil Savunma, Sivil Havacılık, Maliye, İtfaiye, Çalışma ve Ulaştırma bakanlıklarında bugünkü durum devam edecek ancak 15 Mayıs’a kadar rotasyon temelinde gerekli görülecek görevlerin yerine getirilmesi için kamu görevlileri amirlerince göreve çağrılabilecek.

Yani 15 Mayıs’a kadar kamuda normal çalışma düzenine geçilmeyecek ama rotasyon düzeninde bakanlıkların gerekli göreceği dairelerde ihtiyaç temelinde hizmetler verilecek. Bu süreçte risk grubundakiler için görevlerin evden yerine getirilmesi gibi gerekli esneklik gösterilecek.
Toplu verilen kamu hizmetlerinde imkan varsa randevu sistemine göre çalışma yapılacak. Bina içinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanacak, hijyen, mesafe, maske kuralları gözetilecek. Bunların uygulanmasından bakanlıklar sorumlu olacak ve Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine uyulacak.

Yasak kapsamında olamayan ve bugün açılıp hizmet vermeye başlayacak başta mağaza ve dükkanlar olmak üzere tüm iş yerleri, belirli kurallara uymak zorunda olacak.Bu çerçevede, iş yerleri, gerekli hijyen ve mesafe kullarına göre hazırlandı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Ali Pilli yanlış yaptı!04 Mayıs 2020 Pazartesi 07:55
  • Tatar:Benim ve Sağlık Bakanı’nın söylediklerinden olmayan şeyler çıkarmak doğru değil04 Mayıs 2020 Pazartesi 07:53
  • Tatar sözlerim yanlış aktarıldı, Pilli ile hemfikirim!04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:17
  • 16 gündür pozitif vaka yok! Pilli: “Bugün 507 test yapıldı, pozitif vaka yok”03 Mayıs 2020 Pazar 22:37
  • Son Dakika: Tatar Ali Pilli yanlış yaptı dedi!03 Mayıs 2020 Pazar 21:41
  • Yayın Yüksek Kurulu’ndan açıklama: “TÜRKSAT uydusu Tüm TV’lerin kendi tercihi”03 Mayıs 2020 Pazar 20:29
  • KKTC'de 3 kişinin hızlı testi pozitif çıktı.Pilli:Kesin sonuç PCR test sonrası ortaya çıkacak03 Mayıs 2020 Pazar 19:57
  • Ali Pilli:Okullar bu yıl kapalı olacak03 Mayıs 2020 Pazar 19:35
  • Araç Yangını03 Mayıs 2020 Pazar 18:42
  • 24 kişi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal etti03 Mayıs 2020 Pazar 18:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti