Covid-19 son gelişmeler| Türkiye'de can kaybı 425'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: Tespit edilmemiş başka hastalar olduğunu hesaba katın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor:
Türkiye'de can kaybı 69 artarak 425'e çıktı, vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor:
Türkiye'de can kaybı 69 artarak 425'e çıktı, vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi
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