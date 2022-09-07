Covid-19 sonrası kalpte hangi sorunlar oluşabilir

Covid-19 geçiren hastalar iyileştikten sonra çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetler yaşayabiliyor. Peki bunlar kalp hastalığı işareti olabilir mi? İşte Doç. Dr. İsmail Polat Canbolat'ın çok merak edilen bu konuyla ilgili açıklamaları…

Tüm dünyada binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19, kişi enfeksiyonu atlatsa da vücudundaki farklı organlarda önemli sorunlara neden olabiliyor. Hastalığın kalbi de etkileyebildiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Polat Canbolat, ''Çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi ortaya çıkan şikayetler Covid-19'a bağlı olabileceği gibi yeni gelişen kalp hastalıklarından da kaynaklanabilir'' dedi ve bu konuda şu bilgileri verdi…

Doç. Dr. İsmail Polat Canbolat

Çarpıntı varsa ne yapılmalı?

Covid-19 hastalığı sonrası ayağa kalkmakla gelişen çarpıntı, baş dönmesi, göz kararması gibi şikayetler çoğunlukla doğrudan kalp nedenli bir durum değildir. Hastalığa bağlı uzun süre hareketsiz ve yatakta kalmaya bağlı olarak gelişen bir durumdur. Yeterli su içtiğinizden emin olun ve şikayetleriniz geçene kadar ani hareketlerden kaçının.

■ Ateşiniz düşmesine ve yeterli su tüketmenize rağmen çarpıntınız azalmıyorsa,

■ Kalbinizin hızlı ve düzensiz attığını hissediyorsanız,

■ Çarpıntı ile beraber göğüste rahatsızlık, sıkıntı hissi, tıkanma hissediyorsanız doktorunuza başvurun.

Nefes darlığı olası bir durum mu?

Solunum yolu hastalığı olan Covid-19 hastalığında nefes darlığı gelişmesi beklenen bir durumdur. Birkaç hafta içinde geçmesini bekleriz. Covid-19 sonrası kalp yetersizliği gelişmesi oldukça nadir bir durumdur.

■ Eforla nefes darlığı oluyor, giderek kötüleşiyorsa,

■ Kendinizi aşırı derecede halsiz hissediyorsanız,

■ Yatarken nefes darlığı artıyorsa veya uykudan nefes darlığı ile uyanıyorsanız,

■ Bacaklarınızda, karında şişlik geliştiyse doktorunuza başvurun.

Kalp kası hasarı kalıcı mı?

CovId-19'a bağlı kalp kası hasarı, kalbin iş yükünde aşırı artışa sebep olan kansızlık, kandaki oksijen oranında düşüklük gibi sebeplerle gelişebilir. Genellikle bu hasar geri dönüşümlüdür. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı kalp kası iltihabında görülebilen şikayetlerden en sık karşılaşılanlardır. Hastalık iyileştikten sonra gelişen kalp kası iltihabı başka hastalıklara bağlıdır. Genellikle iyi seyirlidir. Ana tedavisi istirahat ve iltihabı baskılayıcı ilaçlardır.

Kan sulandırıcı kullanılmalı mı?

Kan sulandırıcı ilaçlar masum ilaçlar değildir. Covid-19 geçiren kişilerin kan sulandırıcı kullanma durumu doktor tarafından belirlenmesi gerekir. Gereksiz kullanımı mide, beyin kanaması gibi ölümcül kanamalar gelişebilir.

Kontrolleriniz aksadıysa dikkat!

Pandemi sürecinde düzenli kontrollerini aksatan kalp hastalarında ilaç uyumu azaldı, bu durum da kalp damar hastalıklarının şiddetlenmesine ve tekrarlamasına neden oldu.

Göğüs ağrısı tehlike işareti mi?

CovId-19 hastalığı sırasında ve sonrasında sık karşılaşılan şikayetlerden biri de göğüs ağrısıdır. Göğüs ağrısı, hastalığa bağlı yaygın kas ağrısından kaynaklanabileceği gibi kalp krizi, akciğere pıhtı atması gibi ciddi hastalıklar nedeniyle de gelişebilir. Covid-19 damarların iç tabakasında hasara yol açtığı için hastalık geçirildikten sonra kalp krizini tetikleyebilir. Kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık yaratmadan da kalbin iş yükünde aşırı artışa sebep olan kansızlık, kanda düşük oksijen seviyeleri gibi durumlarda da kalpte hasara neden olabilir. Ancak bu durum hastalık geçirildikten sonra değil, hastalığın ağır olarak aktif yaşandığı zamanlarda gerçekleşir.

■ Şiddetli göğüs ağrınız varsa,

■ Göğüs ağrısına bulantı, nefes darlığı veya aşırı terleme eşlik ediyorsa,

■ Aniden başlayan ve 20 dakikadan uzun süren göğüs ağrınız varsa hemen doktora başvurun.