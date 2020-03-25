“Covid-19 taşıyanların isimlerini paylaşmak yasal da değildir, etik de değildir”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, farklı bölgelerde tespit edilen yeni Covid-19 vakaların dağılımının ve temaslı takibinin çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’na büyük görev düştüğüne işaret eden Rogers, “Herhangi bir pozitif vakanın temas ettiği tüm kişileri tespit edip listesini tutmak, onların karantinada olduğundan emin olmak şarttır” şeklinde konuştu ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 gün karantinada kalan kişilere sürenin sonunda tarama testi yaptığını belirtti.

Ancak temaslı takibinin sosyal medyada bir linç kültürüne dönüşmesinin ve bilgi kirliliği yaratmasının ise çok sakıncalı bir durum olduğunu belirten Rogers, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nı hatırlatarak kişilerin isimlerini deşifre etmenin, kişisel verilerin gizliliği açısından da bir suç teşkil ettiğini vurguladı.

HP Genel Sekreteri ve milletvekili Jale Refik Rogers açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde vatandaşlarımızın arasında Covid-19 pozitif kişilerin tespit edilmeye başlanmasıyla bu kişilerin isimlerinin ve fotoğraflarının deşifre edilmesi ve linç edilmeye başlamasını da beraberinde getirdi. Bu hastaların mahremiyet hakkına aykırı bir durumdur. Bilinmesini isterim ki; 2018 yılında yürürlüğe giren Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında suç sayılmaktadır. Bu suçu işleyene hem para hem hapis cezası öngörülmektedir. Sosyal medyadan isim, fotoğraf paylaşılması yasal değildir, etik hiç değildir. Kimse hasta olduğu için linç edilmeyi hakketmez. Bugün karşımızdaki Covid-19 pozitiftir, yarın hepimiz olabiliriz. En yakınımız, en sevdiğimiz hastalanabilir. Bugüne kadar dünyada görülmeyen ölçüde bulaşıcı bir virüstür.”

“HASTALIĞIN YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN HIZLI TESPİT VE İZOLE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİDİR”

HP Genel Sekreteri, Covid-19’u tespit eden en güvenilir yolun, Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği PCR testi olduğunu belirtti. Virüsü aldıktan sonra kişinin hasta olmasına yakın bir zamanda testin pozitif sonuç verdiğini anlatan Rogers, klinik bulguların da büyük önem taşıdığını söyledi.

Klinik bulgular ve başka testlerle de teşhis konulacak duruma gelinebildiğini belirten Rogers şu sözlerle devam etti:

“Burhan Nalbantoğlu bünyesinde ateş ve öksürük polikliniği açıldı, orada da klinik bulgular takip edilebilecek ve test örneği alınacak. Gerçek zamanlı PCR testi de virüsü tespit etmemiz için en güçlü aracımız. Yeterli sayıda KİT’imizi var. KİT stoğumuz iyi durumda. Yerel vakamız da olduğu için, semptomu olan, hastaneye başvuran veya 1102 salgın hattını arayan kişilere bu testler yapılacak. Rapid testler de risk gruplarında tarama amaçlı kullanılmaya başlandı. Onlar vücudumuzdaki antikorların oranını ölçüyor. Bu hastalığı geçirip geçirmediğimizi görmemiz için iyi bir metottur. Özellikle karantinadaki kişilerin, semptomsuz olarak bu hastalığı geçirmiş olabileceğini düşünerek yapabileceğimiz, kısa sürede sonuç veren testlerdir. Sağlık çalışanlarına ve risk gruplarına da yapılabiliyor. Şu anda ilk etapta önemli olan ülke genelinde hastalık belirtisi olan kişilerin taramasının hızlıca yapılabilmesidir. Bu bağlamda ülkenin her yanında örnek alınabilmesi için merkezler acilen oluşturulmalıdır. Hastalığın yayılmasını önlemekte, o virüsü taşıyan kişilerin hızlıca belirlenmesi ve izole edilerek tedavi edilmesi çok önemlidir.”

Jale Refik Rogers ayrıca; polikliniğe gidecek kişilerin maske takmasının, 2 metre mesafe kuralına uymasının, girişte kalabalık yapmamasının, mümkünse sırasını dışarıda beklemesinin çok önemli olduğunu aktardı ve ekledi: “Hem kendimizi hem çevremizdekileri ve özellikle sağlık çalışanlarını koruyalım. 1102 salgın hattı da devrede olmaya devam edecek, Covid-19 şüphesi olduğunda bu hattı da kullanmaya devam edelim.”