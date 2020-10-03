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Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı

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Tedbir amaçlı olarak birkaç gün hastanede kalacağı belirtilen Trump'ın görevine devam ettiği belirtildi
Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı

Beyaz Saray, önceki gün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'ın doktorların tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırılacağını açıkladı.

Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'ne götürülecek Trump'ın, hastanede tedbir amaçlı olarak birkaç gün kalacağı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump'ın görevde kaldığını, yetkilerinin Başkan Yardımcısı Mike Pence'e devredilmediğini söyledi. McEnany, Trump'ın önümüzdeki günlerce Walter Reed Hastanesi'ndeki başkanlık ofisinden çalışacağını belirtti.

Biden: Bu partizan bir an olamaz

3 Kasım'daki başkanlık seçiminde Trump'ın rakibi Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, ABD Başkanı'nın hastaneye kaldırılmasının ardından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu partizan bir an olamaz. Amerikan anı olmalı. Millet olarak bir araya gelmeliyiz."

Ayrıca Biden'ın seçim kampanyasında, Trump ile ilgili tüm negatif reklamlara son verildi.

Test sonucu dün açıklanmıştı

74 yaşındaki ABD Başkanı, dün kendisinin ve First Lady Melania Trump'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Twitter üzerinden test sonuçlarının pozitif çıktığını yazan Trump "Karantina ve tedavi sürecine hemen başlayacağız. Bunu BERABER atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.

 

"Hafif semptomları olduğu" duyurulmuştu

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, bugün Trump'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "hafif semptomları" olduğunu aktarmıştı. Meadows, Trump'ın durumunun sağlık görevlileri tarafından sürekli izlendiğini ifade etmiş, moralinin iyi olduğunu dile getirmişti.

Ayrıca Trump'ın faal olduğunu belirten Meadows, Beyaz Saray'ın çalışmaya devam ettiğini vurgulamıştı. Genel Sekreter, Trump hakkında, "İyimserim ki çok çabuk iyileşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Trump rakibi Biden'ın önlemini hedef almıştı: Ben onun gibi maske takmıyorum

Trump, 3 Kasım'da düzenlenecek olan başkanlık seçimi öncesi rakibi Biden'ın Koronavirüs'e karşı aldığı önlemleri hedef almış, "Ben onun gibi maske takmıyorum onu ne zaman görseniz maske takıyor. 200 fit ötede konuşurken bile göreceğiniz en büyük maskeyle geliyor" demişti.

Trump, "Ben maskeyi gerekli olduğunu düşündüğümde takıyorum. Bu gece bir örnek, herkes test oldu. Ben ihtiyaç olursa maske takarım" ifadesini kullanmıştı.

Trump, salgın süresince de Covid-19'u hafife alan söylemleri nedeniyle eleştirilmiş, rakibi Biden'ın önlem olarak maske takmasını ilgili olarak sık sık tiye almıştı. Trump'ın salgınla mücadelede maske takmayı siyasileştirdiği konuşulmuştu.

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