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Covid-19 tedavisi gören kız arkadaşına hastane bahçesinde pankart açarak evlenme teklifi etti

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Covid-19 tedavisi gören kız arkadaşına hastane bahçesinde pankart açarak evlenme teklifi etti
Covid-19 tedavisi gören kız arkadaşına hastane bahçesinde pankart açarak evlenme teklifi etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yaşayan Sedat Akbay, Covid-19 tedavisi gören kız arkadaşı Esra Akbay’a hastane bahçesinde açtığı pankartla evlilik teklifinde bulundu.

AA’nın haberine göre Esra Akbay’ın 14 gündür tedavi gördüğü Tatvan Devlet Hastanesi’nin bahçesine giden Sedat Akbay, telefonla arayıp pencereden dışarı bakmasını istedi ve o sırada yanındaki arkadaşlarının yardımıyla, “Benimle evlenir misin Esram” yazılı pankart açtı. Esra Akbay da kağıda, “Evet” yazarak olumlu yanıt verdi.

Esra Akbay ile akraba çocuğu olan Sedat Akbay, 1.5 ay önce yapmayı düşündüğü evlilik teklifini bir yakınını kaybetmesi üzerine ertelediğini söyleyerek şunları aktardı: “Sonra da Esra virüse yakalandı. 14 gündür hastanede yatıyor. Bu süreçte yapmam gereken bir evlilik teklifi vardı. Ben de bunu bugün yaparsam daha iyi olur diye düşündüm. Onun için moral ve motivasyon olacağını düşündüm. Çünkü bu hastalık büyük ölçüde moral ve motivasyonla aşılıyor. Gerekli izinleri alarak, böyle bir şey yapmaya kalkıştım. İnşallah çok sevinmiş, moral ve motivasyonu yerine gelmiştir. Allah, tüm hastaların yardımcısı olsun.”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray da şöyle konuştu: “Moral ve motivasyonunu arttırmak amaçlı gelen evlilik teklifini kabul ettik. Kendisine erkek arkadaşı evlilik teklifi yaptı. Teklif sosyal izolasyon ve bütün önlemler alınarak yapıldı. Bu vesile ile çiftimize şimdiden mutluluklar diliyorum.”

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