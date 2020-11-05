Covid-19 tedavisi gören Soylu: Tedavim evde devam edecek, eşim ve kızım negatife döndü

Koronavirüs'e yakalanan TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tedavim evde devam edecek, eşim ve kızım negatife döndü" dedi.

31 Ekim günü, kendisinin ve eşi Hamdiye Soylu’nun Koronavirüs'e yakalandığı açıklayan ve Ankara’da Şehir Hastanesi'ne tedavi gören İçişleri Bakanı Soylu, tedavisinin evde devam edeceğini söyledi. Soylu, Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz doktorlarımızın da uygun görmesiyle birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım negatife döndü" dedi.

Paylaşımında doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür de eden Soylu, "Duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeliye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine şükranlarımızı arz ediyorum" ifadesini kullandı.