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Covid-19 Tedavisi Sırasında Bebeği Sezaryenle Alınan Kadın Hayatını Kaybetti

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Covid-19 Tedavisi Sırasında Bebeği Sezaryenle Alınan Kadın Hayatını Kaybetti
Covid-19 Tedavisi Sırasında Bebeği Sezaryenle Alınan Kadın Hayatını Kaybetti

Rize’de Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede durumunun ağırlaşması üzerine bebeği sezaryenle alınan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaklaşık bir ay önce Covid-19’a yakalanan 27 yaşındaki Neriman Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Sekiz aylık hamile Kösem’in durumunun ağırlaşması üzerine kız olduğu öğrenilen bebeği sezaryenle alındı.

Tedavisine devam edilen Kösem, bebeğini dünyaya getirdikten dokuz gün sonra hayatını kaybetti.

Üç yaşında bir de oğlu olan Kösem’in cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde toprağa verildi.

Kösem’in ‘İpek’ adı verilen bebeği tedavisinin ardından taburcu edildi.

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