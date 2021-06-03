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Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları yarın yeniden açılıyor

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Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, yarından itibaren yeniden geçişlere açılıyor.
Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları yarın yeniden açılıyor

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, yarından itibaren yeniden geçişlere açılıyor.

Sınır kapılarından geçişlerde, seviye 2 (turuncu) uygulamaları çerçevesinde 7 günlük negatif PCR veya antijen testi talep edilecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bugün 10.15’te kapıların açılması konusunda çevirim içi görüşme yapacak.

Görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacak.

Liderlerin görüşmesinde kapıların açılmasıyla ilgili son detayların ve geçişlerin başlayacağı saatin belirlenmesi bekleniyor. COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında iki taraf arasındaki geçişler Şubat 2020 tarihinden beri kapalıydı.

Kıbrıs Rum tarafı geçen yıl şubat sonunda Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını koronavirüs önlemleri gerekçesiyle kapatmış, KKTC hükümeti de 11 Nisan 2020’deki toplantısında koronavirüs önlemleri kapsamında tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan’a kadar KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar vermişti.

Güney Kıbrıs’ın kapıları kapatma kararı, Kıbrıslı Türkler ve Rumlarca Lokmacı bölgesinde düzenlenen eylemlerle protesto edilmişti. Bir yılı aşkın sürede sınır kapılarıyla ilgili başka kararlar da alındı.

Güney Kıbrıs’ta öğrenim gören öğrenciler, çalışanlar ve tedavi görenler için geçişlere izin veriliyor.

9 KAPI

Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin yarından itibaren başlayacağı 9 geçiş kapısı şunlar: “Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”

LOKMACI ESNAFI HAZIRLIK YAPIYOR

Başkent Lefkoşa’da Lokmacı bölgesindeki esnaf, 9 kapıdan biri olan Lokmacı kapısından geçişlerin yarından itibaren yeniden başlayacak olmasından dolayı hazırlık yapıyor. Esnaf, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen işlerinin kapıların açılmasıyla yeniden artması umudunu taşıyor.

BM AÇIKLAMIŞTI

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçiş noktalarının yarından itibaren karşılıklı yeniden açılmasına yönelik alınacak COVID 19 tedbirleri konusunda uzlaştığını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da mart ayından itibaren sürdükleri çalışmaların sonucunda, Rum lider Anastasiadis ile tüm kapıların açılması konusunda anlaşmış olduklarını kaydederek, bu gelişmenin iki taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacağına inandığını belirtmişti.

“ÜÇ FARKLI SEVİYE BELİRLENDİ… ŞU ANKİ SEVİYE 2”

Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendirecek ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verecek.

Uygulanacak seviyeler şöyle belirlendi:

“Seviye 1-Yeşil: Hiçbir sınırlama uygulanmayacak

Seviye 2-Turuncu: 7 günlük negatif antijen ve PCR testi

Seviye 3-Koyu Kırmızı: Halka kapalı

Sağlık nedenli geçişlerde:  72 saatlik negatif PCR testi,

İş, eğitim ve ikamet ile ilgili geçişlerde: 7 günlük negatif PCR veya antijen testi

Seviye 1 ve 2’nin üçüncü ülke vatandaşları da dahil olmak üzere her kategoriden insana uygulanacak.

İki taraftan herhangi birinde COVID 19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda, Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyelerin yükseltilebilecek. Şu anki durumun seviye-2 turuncu olarak belirlenirken, geçişlerin 7 günlük negatif antijen veya PCR testi ile yapılacak. 

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