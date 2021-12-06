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COVID-19 teşhisinde yapay zeka dönemi başlıyor!

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Yakın Doğu Üniversitesi, üç boyutlu tomografi görüntüleri üzerinden COVID-19’un vücuttaki tutulumunun seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma geliştirdi.
COVID-19 teşhisinde yapay zeka dönemi başlıyor!

Yapay zeka tabanlı uygulamalar sağlık sisteminin geleneksel tanı ve tedavi süreçlerinde büyük değişiklikler yapabilecek önemli bir potansiyele sahip. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan Serte’nin geliştirdiği, üç boyutlu tomografi görüntüleri üzerinden COVID-19’un vücuttaki tutulum seviyesini belirleyen yapay zeka tabanlı algoritma da COVID-19’un tanı ve tedavi süreçlerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Günümüzde COVID-19 tanısı için kullanılan en yaygın yöntemler PCR ve antijen kitleri. Ancak ileri aşamada hastalığın kesin teşhisi hastanın akciğer tomografileri üzerinden konuluyor. Üç boyutlu tomografiler, tomografi çeken cihaza göre değişse de yüzlerce karenin bir araya gelmesi ile oluşuyor. Dolayısıyla her hasta için her bir karenin tek tek, insan gözüyle analiz edilerek bir sonuca varılması oldukça uzun sürüyor. Ayrıca işin içine insan yorumu girdiğinde olası hata payı da yükseliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan Serte’nin geliştirdiği yapay zeka tabanlı algoritma ise COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin vücutta yarattığı etkileri çok daha kısa bir sürede yüksek doğrulukta ortaya koyuyor.

Doç. Dr. Serte’nin geliştirdiği yapay zeka tabanlı algoritma ile ilgili hazırladıkları bilimsel makale Dünya Sağlık Örgütü’nün de dikkatini çekmiş durumda. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan Serte’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hasan Demirel’le birlikte hazırladığı “Deep learning for diagnosis of COVID-19 using 3D CT scans” makalesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 ile ilgili literatüre giren yayınları ön plana çıkardığı bölümde yer alıyor.

Doç. Dr. Sertan Serte: “Geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı algoritmayı kullanan yazılım sayesinde, radyolog ve doktorlar, COVID-19 tanısını ve tedavi sürecini çok daha hızlı bir şekilde ve hata payını en aza indirerek planlayabilecekler.”

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde pek çok araştırmacının yapay zeka tabanlı uygulamalar üzerinde çalıştığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertan Serte, kendisinin de sağlık alanında kullanılabilecek yapay zeka tabanlı uygulamalar üzerinde çalıştığını söylüyor. COVID-19’la birlikte üzerinde çalıştıkları pek çok projeyi, pandeminin etkilerini hafifletmek için bu alana kaydırdıklarını söyleyen Doç. Dr. Serte, “Geliştirdiğimiz yapay zeka tabanlı algoritmayı kullanan yazılım sayesinde, radyolog ve doktorlar, COVID-19 tanısını ve tedavi sürecini çok daha hızlı bir şekilde ve hata payını en aza indirerek planlayabilecekler” diyor.

Doç. Dr. Özüm Tunçyürek: “Doç. Dr. Sertan Serte’nin çok önemli bir örneğini ortaya koyduğu yapay zeka tabanlı uygulamalar, yakın bir gelecekte özellikle radyoloji alanında iş yükünün büyük bir kısmını insanlardan devralacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özüm Tunçyürek, yapay zeka tabanlı uygulamaların sağlık alanındaki tanı ve tedavi yöntemlerinde köklü değişiklikler yaratacağını vurguluyor. Doç. Dr. Özüm Tunçyürek; Doç. Dr. Sertan Serte’nin çok önemli bir örneğini ortaya koyduğu yapay zeka tabanlı uygulamaların, yakın bir gelecekte özellikle radyoloji alanında iş yükünün büyük bir kısmını insanlardan devralabileceğini söylüyor. Doç. Dr. Özüm Tunçyürek, “COVID-19 salgınının başladığı dönemde, radyoloji uzmanlarının bu yeni hastalığın etkilerini belirleyip teşhis edecek tecrübesi bulunmuyordu. Bu tecrübe, süreç içerisinde ancak hastalığın insanlar üzerindeki etkilerinin gözlenmesi ile oluştu. Yapay zeka uygulamaları ise tecrübeye ihtiyaç duymaz. Bu nedenle geliştirilen yapay zeka tabanlı uygulamalar sadece COVID-19 için değil pek çok alanda hekimlerin en büyük yardımcısı olacak” ifadesini kullandı.

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