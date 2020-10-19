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Covid-19 teşhisinden 2-3 ay sonra bile semptomlar görülmeye devam ediyor

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İngiliz Oxford Üniversitesinin yürüttüğü araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında teşhis konulduktan aylar sonra bile bazı semptomların görüldüğü belirtildi.
Covid-19 teşhisinden 2-3 ay sonra bile semptomlar görülmeye devam ediyor

İngiliz Oxford Üniversitesinin yürüttüğü araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarında teşhis konulduktan aylar sonra bile bazı semptomların görüldüğü belirtildi.

Daily Mail'deki habere göre, araştırmacılar Oxford Üniversitesi hastanesinde mart-mayıs arasında tedavi gören 58 Kovid-19 hastasını inceledi.

Çalışmada, taburcu edilen hastaların büyük kısmında nefes darlığı, yorgunluk, kaygı ve depresyon gibi rahatsızlıkların görüldüğü belirtilerek, teşhis konulduktan 2 ila 3 ay sonrasında bile bu semptomların sürdüğüne işaret edildi.

Bu hastaların bazı organlarında anomalilerin saptandığını ifade eden uzmanlar, uzun süreli iltihaplanmanın bu duruma yol açmış olabileceğini kaydetti.

Teşhis konduktan 3 ay sonra bile hastaların yüzde 60'ının akciğerde lekelenme ya da iltihap görüldüğü bilgisine yer verilen araştırmada, rahatsızlığı atlatanların yüzde 30'unun böbreğinde, yüzde 26'sının kalbinde ve yüzde 10'unun karaciğerinde bazı hasarların tespit edildiği aktarıldı.

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