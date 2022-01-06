  • BIST 2.007,55
  • Altın 788.07139
  • Dolar 13.8287
  • Euro 15.5746
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Omicron Uyarısı: Bu Maskeler İşe Yaramıyor

COVID-19 Testi Güncel Olmadığı İçin Hastaneye Alınmayan Kadın Düşük Yaptı

» »
COVID-19 Testi Güncel Olmadığı İçin Hastaneye Alınmayan Kadın Düşük Yaptı
COVID-19 Testi Güncel Olmadığı İçin Hastaneye Alınmayan Kadın Düşük Yaptı

Çin'de salgın nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şian şehrinde virüs testi güncel olmadığı için hastaneye alınmayan 8 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti. Şian Acil Bakım Merkezi ve Şian Sağlık Komisyonu yetkililerine resmi uyarı yapıldı.

Çin'in Şian şehrinde COVID-19 testi güncel olmadığı için hastaneye alınmayan 8 aylık hamile kadın bebeğini kaybetti.

Yerel hükümetten yapılan açıklamaya göre, olay nedeniyle hastanenin genel müdürü görevden alındığı, tıp bölümü ile ayakta tedavi kliniği yöneticileri kovuldu.

Yeni yıl günü yaşanan olayda COVID-19 testinin süresi 4 saat önce dolduğu için hastaneye alınmayan hamile kadın dışarıda beklediği sırada kanaması başladı ve bebeğini kaybetti.

Şian Acil Bakım Merkezi ve Şian Sağlık Komisyonu yetkililerine resmi uyarı 

Yerel hükümetin açıklamasında, olayın toplumda geniş çaplı kaygı uyandırdığını ve derin sosyal etkisi olduğu vurgulanarak, "Hastane kamuoyundan özür dilemeli, çalışma sürecindeki riskleri etkin şekilde ele alıp değerlendirmeli ve tıbbi bakımın en iyi şekilde sürdürülmesi için hastane yönetimini güçlendirmeli." denildi.

Hükümet ayrıca Komünist Parti Disiplin Komitesince Şian Acil Bakım Merkezi ve Şian Sağlık Komisyonu yetkililerine resmi uyarı yapıldığını duyurdu.

Şehir 23 Aralık'tan beri karantinada

13 milyon nüfuslu Şian, yerel kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina altında bulunuyor. Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık 2021'den bu yana tespit edilen vaka sayısı 1856'ya ulaştı.

Karantina tedbirlerinin uygulanmasındaki bazı eksikler, gıda temininde yaşanan sıkıntılar ve baskı altındaki yerel görevlilerin müsamahasız tutumu eleştirilere sebep oluyor.

Hastanelerde hamileler ve diğer acil durum hastaları için yeşil hatlar açılması, salgın kontrol tedbirlerinin olağan sağlık hizmetlerini aksatmaması için önlemler alınması yönünde çağrılar yapılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazakistan’da ölü sayısı artıyor: Rusya ve Ermenistan barış gücü askeri gönderiyor06 Ocak 2022 Perşembe 11:19
  • Covid testi olmadığı için hastaneye alınmayınca bebeğini düşürdü06 Ocak 2022 Perşembe 10:55
  • Hong Kong, İngiltere’ye Seyahat Yasağı Getirdi05 Ocak 2022 Çarşamba 22:14
  • WSJ: Rusya’nın Askeri Faaliyetleri Açıkça Ortada05 Ocak 2022 Çarşamba 17:20
  • Kuzey Kore’den ‘tanımlanamayan füze’ denemesi05 Ocak 2022 Çarşamba 15:03
  • Diplomatik krizde rom hamlesi: Çin’in bloke ettiği içkileri Tayvan aldı05 Ocak 2022 Çarşamba 13:46
  • Rusya’da Korkutan Yangın04 Ocak 2022 Salı 22:59
  • Çin Mahkemesinden Tartışma Yaratan Açıklama: Aldatma, Boşanma Nedeni Sayılmaz04 Ocak 2022 Salı 21:54
  • Asya borsaları karışık seyir izledi04 Ocak 2022 Salı 14:03
  • Herkes Şaştı: Güney Kore’den Kuzey Kore’ye Kaçtı03 Ocak 2022 Pazartesi 20:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti